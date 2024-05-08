Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Takımın abisinin bile biletini kestiler

Spor

Sivasspor ile berabere kaldıktan sonra şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de fatura takım kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş'a kesildi.

SÖZLEŞME UZATMAYACAK

Sarı-lacivertli kulübün sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan'ın kontratını uzatmayacağı öğrenildi. Tecrübeli orta saha, özellikle bu sezon hem performansı hem de tavırlarıyla takımın en çok eleştirilen ismi konumunda.

FORMANIN HAKKINI VEREMEDİ

0-0 beraberlikle tamamlanan Sivasspor mücadelesine ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu, devre arasında teknik direktör İsmail Kartal tarafından oyundan alınmıştı. Mert Hakan'ın Edin Dzeko ile tartışma yaşaması da dikkat çekmişti.

9 SKOR KATKISI VERDİ

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 12'si ilk 11 olmak üzere tüm kulvarda 25 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, takımına 3 gol ve 6 asistlik katkı verdi.