Beşiktaş taraftarı tarihi bir protestoya hazırlanıyor

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Kötü gidişatın devam ettiği siyah-beyazlılarda taraftarlar tarihi bir protesto hazırlığı içinde.

STAT ÇEVRESİNDE DE PROTESTO EDECEKLER

Sözcü'de yer alan habere göre, 30 Ekim Pazartesi akşamı Gaziantep FK'yi ağırlayacak Beşiktaş'ta taraftarlar tribünde ve stat çevresinde yönetimi protesto edecek. Siyah-beyazlı taraftarların daha önce benzeri görülmemiş yoğunlukta bir tepki göstermeleri bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE ARALARINDA 11 PUAN FARK VAR

Süper Lig'de lider Fenerbahçe ile arasında 11 puan fark bulunan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde de sonuncu sırada. Şenol Güneş'in yerine göreve getirilen Burak Yılmaz'ın yönetiminde Beşiktaş, 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.