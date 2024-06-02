Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe\'nin eksiğini buldu

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna oturttuğu Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilgili ilk raporunu yönetime sundu. Bu raporda çarpıcı ifadeler kullanan Mourinho, takımdaki temel sorunu tespit etti.
Portekizli teknik adam, söz konusu raporunda takımı gözlemlerken teknik konusunda sıkıntı olmadığını ancak fiziksel anlamda futbolcuların yeterli düzeyde olmadığını belirtti.
Mourinho, sarı-lacivertli yönetimle transfer istediği mevkileri de iletti. 61 yaşındaki çalıştırıcı, yönetimden dinamik bir 6 numara ile 8 numara istiyor. Jose Mourinho ayrıca, kanada bir takviye ve golcü transferi de istedi.
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