Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe\'nin eksiğini buldu

AHMET GÜRCAN KARAN:

Kim gelirse gelsin GALATASARAY için farketmez güle güle gelir ağlaya ağlaya arkasına bakmadan gider ??

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Mehmet Kurt: şampiyon olmamız engellensede 10 kişiyle hakeme rağmen yendik mi....çok acı değil mi sevgili kardeşim....Bu size de bize de yeter... 22 16