Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu - Son Dakika
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Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu

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Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho, daha gelmeden takımla ilgili raporunu yönetime sundu. Takımda teknik anlamda bir sorun olmadığını belirten Mourinho, futbolcuların fiziksel anlamda yeterli olmadığını tespit etti. Portekizli teknik adam, transfer istediği bölgeleri de sarı-lacivertli kurmaylara iletti.

02.06.2024 13:15
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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna oturttuğu Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilgili ilk raporunu yönetime sundu. Bu raporda çarpıcı ifadeler kullanan Mourinho, takımdaki temel sorunu tespit etti.

TAKIM, FİZİKSEL ANLAMDA YETERLİ DEĞİL

Portekizli teknik adam, söz konusu raporunda takımı gözlemlerken teknik konusunda sıkıntı olmadığını ancak fiziksel anlamda futbolcuların yeterli düzeyde olmadığını belirtti.

TRANSFER İSTEDİĞİ MEVKİLER

Mourinho, sarı-lacivertli yönetimle transfer istediği mevkileri de iletti. 61 yaşındaki çalıştırıcı, yönetimden dinamik bir 6 numara ile 8 numara istiyor. Jose Mourinho ayrıca, kanada bir takviye ve golcü transferi de istedi.

Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe\'nin eksiğini buldu

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Son Dakika Spor Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Kemal Yıldırım: Bu takımın adam olması için önce adını sonra renklerini değiştirin, birazda sporcu ahlakı eklemek lazım 58 78 Yanıtla
    Emin Erol: yuz oksatmiyoruz biz Galatasaray gibi ahlak Galatasaray a lazim 66 25 mathias onar: Senin de önce insan olman lazım vicdanlı olman lazım.elini vicdanını koyarak yorum yapman lazım 29 7 Talha Kınay: Hocam kendi ahlakına bak kendi rengine bak ok 8 0
  • AHMET GÜRCAN KARAN: Kim gelirse gelsin GALATASARAY için farketmez güle güle gelir ağlaya ağlaya arkasına bakmadan gider ?? 24 24 Yanıtla
    Mehmet Kurt: şampiyon olmamız engellensede 10 kişiyle hakeme rağmen yendik mi....çok acı değil mi sevgili kardeşim....Bu size de bize de yeter... 22 16 Ender Kervancıoğlu: Mehmet kurt beşiktaş sizi 10 kişiyle 4-2 yenmedi mi? o mantığa göre şampiyon beşiktaş. Tamam yahu. 2 bucuk yıl sonra karambolden gol attınız yendiniz tamam tamam tamam!!! 4 3
  • Ender Kervancıoğlu: Morinho önce kendi sorununu çözse. Her takımdan niye kovuluyor acaba. Roma'da istediğinden fazlası vardı. Futbol oynatamadı. 14 4 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Teknik anlamda sorun yoksa yönetimde sorun var demektir 13 2 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Ahahahhah problemi gelmeden bulmus banada 47.5 milyon euro verseler bende olmayan seyleri bulurdum buna inanan oyun suruleride cok seneye mayisi gorecegini inanmiyorum)))) ismaili mumla arar bunlar demedi demeyin 9 4 Yanıtla
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