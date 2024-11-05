Yönetime rest çekti, Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yönetime rest çekti, Galatasaray'dan ayrılıyor

Geniş Video İzle

Galatasaray'da istediği forma şansını bulamayan Victor Nelsson, sarı-kırmızılıların yeni sözleşme teklifini reddetti. Danimarkalı stoper, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen daha fazla oynayabilmek için devre arasında ya da sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşünüyor. Deneyimli savunmacının Avrupa'dan talipleri var.

05.11.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın arkasında kalan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, sarı-kırmızılı takımla ipleri koparmaya hazırlanıyor.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİNİ REDDETTİ

Galatasaray yönetimi, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için harekete geçti veNelsson'a sözleşme uzatma teklifinde bulundu. Danimarkalı stoper ise sarı-kırmızılı takımdan gelen bu teklifi geri çevirdi.

AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Victor Nelsson'un yeni sözleşme teklifini geri çevirmesinin nedeni de ortaya çıktı. Nelsson, fazla forma şansı bulamadığı için yeni sözleşme teklifini reddetti. Deneyimli savunmacı daha fazla süre almak istediği için devre arası ya da sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Takımdan ayrılması gündeme gelen Victor Nelsson için Avrupa'nın önemli kulüpleri pusuda bekliyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, La Liga temsilcisi Sevilla, Serie A ekibi Bologna ve Fransa'nın iddialı takımlarından Lille oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

2021 yazında 7 milyon euro karşılığında Danimarka'nın Kopenhag takımından Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson, sarı-kırmızılı formayıtoplamda 135 karşılaşmada giydi. Nelsson, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 1 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Danimarkalı stoperin sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bu sezon ise Süper Lig'de sadece 5 maçta görev alabilen deneyimli savunmacı, tüm kulvarlarda ise 9 maça çıktı ve gol ya da asist üretemedi.

Yönetime rest çekti, Galatasaray\'dan ayrılıyor

Galatasaray, Danimarka, Nelson, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yönetime rest çekti, Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • ferhat eser:
    tottenham 5sarayın içinden bi geçsin önce sonra bakariz Beşiktaş fenerbahçe geçe geçe fallos oldular bide ingilizler baksın tadına şilliksarayın 12 59 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Ferhat senin Gavur olduğunu düşünüyorum.. 39 3 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    admin şu ferhati kapatın ya allah aşkına tam bir süzme oc 28 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KOCANIZ GALATASARAY BABANIZ GALATASARAY NE KADAR BÜYÜK GORUYORSUNUZ KUSLAR YEDEK STOPERIMIZ BILE SIZIN BÜTÜN STOPERLERINIZDEN KALİTE. AYRILSIN SIRAYA GİRERSİNİZ, ÖZELLİKLE 8TAŞ KAPIDA BEKKER AMA BU IS YUMURTA SATMAKLA OLMAZ 18 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DERHAL GÖNDERİN, FENEV VE 8TAŞ ALSIN 8 5 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    bu adamın kıymeti bilinmedi 11 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS KOCANIZ DAHA GECEN HAFTA SIZIN, 4 HAFTA ONCEDE 7FENEV IN USTUNDEN GECTI ACELE ETME RÖVANŞTA MUHTEMELEN ŞAMPİYON LUK MACIMIZ OLACAK. ANANLA SANA BILETLER BENDEN 7 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Rest Çeksin Şampiyon Galatasaray Zaten Ferhat A Kapak olsun 8 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NELSON GITSIN KUSLAR HAVADA KAPAR AMA BIZDE DAVINSON VAR 7 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    her sene nazını cekeceğimize talip varken satın yerine çok daha iyisini bulabilecek scout ekibi var. 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:13 İstanbul’da korkutan patlama Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
14:13 Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı
08:20 Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
01:33 Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi ’’Çığlıklarını duydum’’ Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! ''Çığlıklarını duydum''
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
23:38 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar’a bir şok daha 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 18:10:23. #1.13#
SON DAKİKA: Yönetime rest çekti, Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.