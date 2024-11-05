Yönetime rest çekti, Galatasaray\'dan ayrılıyor

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Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın arkasında kalan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, sarı-kırmızılı takımla ipleri koparmaya hazırlanıyor.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİNİ REDDETTİ

Galatasaray yönetimi, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için harekete geçti veNelsson'a sözleşme uzatma teklifinde bulundu. Danimarkalı stoper ise sarı-kırmızılı takımdan gelen bu teklifi geri çevirdi.

AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Victor Nelsson'un yeni sözleşme teklifini geri çevirmesinin nedeni de ortaya çıktı. Nelsson, fazla forma şansı bulamadığı için yeni sözleşme teklifini reddetti. Deneyimli savunmacı daha fazla süre almak istediği için devre arası ya da sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Takımdan ayrılması gündeme gelen Victor Nelsson için Avrupa'nın önemli kulüpleri pusuda bekliyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, La Liga temsilcisi Sevilla, Serie A ekibi Bologna ve Fransa'nın iddialı takımlarından Lille oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

2021 yazında 7 milyon euro karşılığında Danimarka'nın Kopenhag takımından Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson, sarı-kırmızılı formayıtoplamda 135 karşılaşmada giydi. Nelsson, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 1 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Danimarkalı stoperin sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bu sezon ise Süper Lig'de sadece 5 maçta görev alabilen deneyimli savunmacı, tüm kulvarlarda ise 9 maça çıktı ve gol ya da asist üretemedi.