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Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor

Premier Lig devi Arsenal, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İki yıldır izledikleri 24 yaşındaki oyuncu için iyi bir teklif hazırlayan İngiliz ekibi, önümüzdeki hafta İstanbul'a çıkarma yapacak. Ancak Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk hedefiyle kurduğu kadroyu bozmak istemiyor ve Ferdi'nin ocak ayında gitmesine izin vermeyecek. Ferdi'nin de Fenerbahçe'de kalmak istediği öğrenildi.

03.01.2024 - 15:22,  Güncelleme: 16:07
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Premier Lig devi Arsenal, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için iyi bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

ARSENAL HAREKETE GEÇTİ

Dünya devlerinin radarında olan Ferdi Kadıoğlu için Arsenal harekete geçiyor. Premier Lig ekibi, yıldız futbolcu için gelecek hafta İstanbul'a çıkarma yapacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE KADROYU BOZMAK İSTEMİYOR

Takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ferdi'yi satmak konusunda çok istekli olmayan Fenerbahçe ise kadroyu bozmayı düşünmüyor.

FERDİ KALMAK İSTİYOR

Şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan sarı-lacivertliler, önemli futbolcularının ocak ayında gitmesine izin vermeyecek. Bunların başında gelen Ferdi Kadıoğlu'nu da kesinlikle bırakmak istemeyen yönetim, oyuncu ile de özel olarak konuşacak. Ferdi cephesinden gelen bilgiler ise Fenerbahçe'yi yarı yolda bırakmak istemediği yönünde.

Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak
Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul\'a geliyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • Ali Arslan: Hangisi milli ve FB li , biri gönülden bağlıyız derken ilk transfer teklifinde kulübü bırakıp giden arda güler diğeri Türkçesi bile iyi olmayan ama ben kulubumu yarı yolda bırakmam diyen milli maçlara fedakarlikla çıkan Ferdi Kadıoğlu hangisi delikanlı hangisi milli ve karakterli... Ferdi Kadıoğlu umarim hayatının geri kalanında istediğin herşeye ulaşırsın çünkü sen adam gibi adamsın Yanıtla 23 5
  • Mert kursun : bi oynayan o vardı zorda onuda gönder ali koç kendin çıkarsın ilk 11 de ismail kartalla Yanıtla 0 0

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor - Son Dakika


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