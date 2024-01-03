Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul\'a geliyor

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Premier Lig devi Arsenal, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için iyi bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

ARSENAL HAREKETE GEÇTİ

Dünya devlerinin radarında olan Ferdi Kadıoğlu için Arsenal harekete geçiyor. Premier Lig ekibi, yıldız futbolcu için gelecek hafta İstanbul'a çıkarma yapacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE KADROYU BOZMAK İSTEMİYOR

Takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ferdi'yi satmak konusunda çok istekli olmayan Fenerbahçe ise kadroyu bozmayı düşünmüyor.

FERDİ KALMAK İSTİYOR

Şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan sarı-lacivertliler, önemli futbolcularının ocak ayında gitmesine izin vermeyecek. Bunların başında gelen Ferdi Kadıoğlu'nu da kesinlikle bırakmak istemeyen yönetim, oyuncu ile de özel olarak konuşacak. Ferdi cephesinden gelen bilgiler ise Fenerbahçe'yi yarı yolda bırakmak istemediği yönünde.