Yorumculuk hayatı kısa sürdü! Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika
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Spor

Yorumculuk hayatı kısa sürdü! Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor

Yorumculuk hayatı kısa sürdü! Volkan Demirel Süper Lig\'e geri dönüyor

Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak'ın Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Demirel, kariyerinde daha önce Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı.

24.09.2024 15:30
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Kısa süre önce alınan kötü sonuçlar nedeniyle Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Volkan Demirel ile görüştü.

MASAYA OTURDULAR

Adana Demirspor, teknik direktör aday listesinin ilk sırasına yazdığı Volkan Demirel ile temasa geçti. Her iki tarafın görüş alışverişinde olduğu ve önümüzdeki süreçte detayların netleşeceği öğrenildi.

HATAYSPOR'DA İSTENENİ VEREMEDİ

Demirel, kariyerinde daha önce Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı. Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu.

Adana Demirspor, Volkan Demirel, Hatayspor, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yorumculuk hayatı kısa sürdü! Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ciroo Mertenss:
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