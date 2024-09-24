Yorumculuk hayatı kısa sürdü! Volkan Demirel Süper Lig\'e geri dönüyor

Spor

Kısa süre önce alınan kötü sonuçlar nedeniyle Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Volkan Demirel ile görüştü.

MASAYA OTURDULAR

Adana Demirspor, teknik direktör aday listesinin ilk sırasına yazdığı Volkan Demirel ile temasa geçti. Her iki tarafın görüş alışverişinde olduğu ve önümüzdeki süreçte detayların netleşeceği öğrenildi.

HATAYSPOR'DA İSTENENİ VEREMEDİ

Demirel, kariyerinde daha önce Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı. Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu.