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Narkoz etkisindeyken kendinden geçen şahıs bir anda tuttuğu takımın marşını söylemeye başladı - Son Dakika

Narkoz etkisindeyken kendinden geçen şahıs bir anda tuttuğu takımın marşını söylemeye başladı

Son Güncelleme: 02.11.2023 23:50

Hastanede kaydedilen görüntülerde burnundan operasyon geçiren bir şahsın narkozun etkisiyle birlikte Fenerbahçe marşı söylediği görüldü. Sarı-lacivertli taraftarın o anları kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

Burnundan ameliyat olan bir kişi, narkozun etkisiyle Fenerbahçe marşını söylemeye başladı. Hastanede kaydedilen bu ilginç anlar, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

NARKOZ ETKİSİNDEYDEN F.BAHÇE MARŞI SÖYLEDİ

Hangi ilde çekildiği bilinmeyen ve hastanede kaydedilen görüntülerde operasyon geçiren bir şahsın narkoz etkisindeyken Fenerbahçe marşı söylediği görüldü.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Sarı-lacivertli taraftarın ilginç görüntüleri kısa sürede binlerce etkileşim alırken o anlar kısa sürede büyük beğeni ve yorum aldı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Yorumlar kırdı geçirdi! Narkoz etkisindeyken kendinden geçen şahıs bir anda Fenerbahçe marşı söylemeye başladı
Yorumlar kırdı geçirdi! Narkoz etkisindeyken kendinden geçen şahıs bir anda Fenerbahçe marşı söylemeye başladı
Yorumlar kırdı geçirdi! Narkoz etkisindeyken kendinden geçen şahıs bir anda Fenerbahçe marşı söylemeye başladı
Yorumlar kırdı geçirdi! Narkoz etkisindeyken kendinden geçen şahıs bir anda Fenerbahçe marşı söylemeye başladı
Yorumlar kırdı geçirdi! Narkoz etkisindeyken kendinden geçen şahıs bir anda Fenerbahçe marşı söylemeye başladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Narkoz etkisindeyken kendinden geçen şahıs bir anda tuttuğu takımın marşını söylemeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Narkoz etkisindeyken kendinden geçen şahıs bir anda tuttuğu takımın marşını söylemeye başladı - Son Dakika
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