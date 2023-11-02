Narkoz etkisindeyken kendinden geçen şahıs bir anda tuttuğu takımın marşını söylemeye başladı

Burnundan ameliyat olan bir kişi, narkozun etkisiyle Fenerbahçe marşını söylemeye başladı. Hastanede kaydedilen bu ilginç anlar, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Hangi ilde çekildiği bilinmeyen ve hastanede kaydedilen görüntülerde operasyon geçiren bir şahsın narkoz etkisindeyken Fenerbahçe marşı söylediği görüldü.
Sarı-lacivertli taraftarın ilginç görüntüleri kısa sürede binlerce etkileşim alırken o anlar kısa sürede büyük beğeni ve yorum aldı.
İşte o yorumlardan bazıları;
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