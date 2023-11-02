Narkoz etkisindeyken kendinden geçen şahıs bir anda tuttuğu takımın marşını söylemeye başladı

Burnundan ameliyat olan bir kişi, narkozun etkisiyle Fenerbahçe marşını söylemeye başladı. Hastanede kaydedilen bu ilginç anlar, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

NARKOZ ETKİSİNDEYDEN F.BAHÇE MARŞI SÖYLEDİ

Hangi ilde çekildiği bilinmeyen ve hastanede kaydedilen görüntülerde operasyon geçiren bir şahsın narkoz etkisindeyken Fenerbahçe marşı söylediği görüldü.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Sarı-lacivertli taraftarın ilginç görüntüleri kısa sürede binlerce etkileşim alırken o anlar kısa sürede büyük beğeni ve yorum aldı.

İşte o yorumlardan bazıları;