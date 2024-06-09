Yorumlar öyle böyle değil! Fenerbahçeliler oy kullanmaya koşarak gitti - Son Dakika
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Spor

Yorumlar öyle böyle değil! Fenerbahçeliler oy kullanmaya koşarak gitti

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Fenerbahçe'nin yeni başkanını seçmek üzere stada giden kongre üyelerinin, kapılar açılır açılmaz hızla sandıklara yönelmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu durum, Fenerbahçeli taraftarların seçime olan ilgisini ve heyecanını gözler önüne serdi.

09.06.2024 11:40  Güncelleme: 11:46
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Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu, bugünkü başkanlık seçimiyle devam ediyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın başkanlık için yarıştığı genel kurulda oy verme işlemi devam ediyor.

SANDIKLARA KOŞTULAR

Fenerbahçe'nin yeni başkanını seçeceği seçim öncesinde oy kullanmak için stada giden sarı-lacivertli kongre üyelerinin kapılar açılır açılmaz bir anda sandıklara koşması sosyal medyada viral oldu.

İşte sarı-lacivertli üyelere sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları;

Yorumlar öyle böyle değil! Fenerbahçeliler oy kullanmaya koşarak gitti
Yorumlar öyle böyle değil! Fenerbahçeliler oy kullanmaya koşarak gitti
Yorumlar öyle böyle değil! Fenerbahçeliler oy kullanmaya koşarak gitti
Yorumlar öyle böyle değil! Fenerbahçeliler oy kullanmaya koşarak gitti
Yorumlar öyle böyle değil! Fenerbahçeliler oy kullanmaya koşarak gitti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yorumlar öyle böyle değil! Fenerbahçeliler oy kullanmaya koşarak gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Mesut Erdoğan: Burun farkıyla aziz yıldırım alacak gibi 93 25 Yanıtla
    ferhat eser: aziz yıldırım kazanamaz kazanırsa büyük kaos çıkar fenerbahçede 20 73 Salim KARAKAYA: Ferhat eser Neden kaos çıksın ? Ortada kaos çıkacak bir durum yok. Yani öyle kimsenin istediği ve beklediği gibi şeyler olmayacak 53 2
  • ferhat eser: ali koçu tebrik ederim 20 88 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf: Geziciler Ali diyecek sandaviç dağıttığı için afiyet olsun 34 10
  • Erdinç Kaya: Bir Galatasaraylı olarak Aziz Yıldirım diyorum. Çünkü Fenerbahçe'ye çok yakışıyor bu adam. Umarım kazanır. 86 10 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Şampiyon Galatasaray 41 32 Yanıtla
  • Ender Koçak: Aziz başkanı şimdiden tebrik ederim ve başarılar dilerim . kabul etmek lazım Ali bry varken başarılı gelmeyecek.. olmayınca olmuyor işte zorlamanın bir anlamı yok 56 15 Yanıtla
  • Ad Drsy: Beşiktaş 19 32 Yanıtla
  • Hbo Hbo: Ulan biz vapurda kimsenin ayakta kalmayacagini bildigimiz halde vapura bile kosarak binen milletiz. :) gidip onlerden yer kapmak yani beklememek icin yapilmis hareketler. Aksam da konu komsuya soyle kostum surdan ciktim 2 dakikada oy kullandim ciktim ben cok zekiyim demek icin yapilan hareketler bunlar?? 32 7 Yanıtla
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