Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü - Son Dakika
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Spor

Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü

Fenerbahçe'nin başkanlık seçim sonuçlarına göre Ali Koç bir kez daha başkan seçildi. Seçim sonrası bir açıklama yapan Koç, ''Yaşa Fenerbahçe. En büyük Fenerbahçe'' diyerek bir meşale yaktı ve elden ele dolaştırdı. Ancak meşale, Koç'un listesinde olan Acun Ilıcalı'ya gelince söndü. Ilıcalı ise sonuçların açıklanmasının ardından ''Fenerbahçe çok güzel yerlere gelecek. Birlikten kuvvet doğar'' dedi. Ilıcalı'nın o anlarına yorum yağdı.

10.06.2024 10:55
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de seçim sonuçlarına göre Ali Koç bir kez daha başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım sonuçlarının belli olmasının ardından Koç ile sahneye beraber gelerek destek mesajı verdi.

MEŞALE ACUN'A GELİNCE SÖNDÜ

Seçimi kazanan Koç, "Sizden ilk ricam, hepimizin ilk vazifesi... Artık Fenerbahçe'yi, hocasını, sporcularını, başkanını, yönetimini sosyal medyada çerez halin getirmeyelim. Buradaki bütün gücümüzü rekabete, rakiplerimize, belden aşağı vuranlara ve yıkmak istediğimiz sisteme harcayalım." dedi. Daha sonra Ali Koç "Yaşa Fenerbahçe. En büyük Fenerbahçe" diyerek bir meşale yaktı. Koç'un yaktığı meşale elden ele dolaşırken Acun Ilıcalı'ya gelince söndü. O anlar kısa sürede viral oldu.

ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Ilıcalı sonuçların açıklanması sonrasında "Camiamıza verdiğimiz sözleri tutmanın zamanı. Fenerbahçe çok güzel yerlere gelecek. Birlikten kuvvet doğar. Biz başka bir takımız. Biraz deliyiz. Farklıyız. Küçüklüğümden beri sarı lacivertli renklere olan sevgimiz çok farklı. Damarlarımıza işledi. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

İşte Acun Ilıcalı'ya yapılan yorumlardan bazıları;

Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç\'un yaktığı meşale Acun\'a gelince söndü
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muammer Gökçetin: FB güzel yerlere gelecek diyorsun da, senin geleceğin meçhul Acun bey.. 26 12 Yanıtla
  • YoH null: fener yine başarısız olcak fenerli olarak söylüyorum 6 sene önce dedim yine. diyorum başarılı olamaz seneye baskasi şampiyon olur ya besiktas ya gs ya Trabzon yada anadolu takımlarından biri 23 10 Yanıtla
    Fatih ege: aziz yıldirim gelmesi lazimdi bnde fb liyim ama seneye gene sampiyon alamicaz 10 3

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SON DAKİKA: Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü - Son Dakika
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