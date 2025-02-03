Youssef En-Nesyri'den kötü haber - Son Dakika
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Spor

Youssef En-Nesyri'den kötü haber

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 22. haftasında Rizespor'a karşı 3-2 kazandığı maçta galibiyet golünü atan Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, gol sevinci sonrası formasını çıkararak sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen En-Nesyri, Alanyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

03.02.2025 09:21
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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u 3-2 mağlup ederken Youssef En-Nesyri galibiyet golünü kaydetti.

GOLÜ ATTI FORMAYI ÇIKARDI

Karşılaşmanın 89. dakikasında kafayla topu filelere gönderen Faslı forvet takımına 3 puan kazandırırken, son haftalardaki çıkışını sürdürdü.

ALANYASPOR MAÇINDA YOK

Youssef En-Nesyri attığı gol sonrası tribünlere koşarken formasını çıkardı. Gol sevincinin ardından hakem Burak Pakkan tarafından sarı kart gösterilen En-Nesyri sarı kart gördü. Faslı futbolcu bu sezon ayrıca Galatasaray, Eyüpspor ve Göztepe maçlarında sarı kart gördü. En-Nesyri, Alanyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Youssef En-Nesyri\'den kötü haber

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Son Dakika Spor Youssef En-Nesyri'den kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Hakan Kosar:
    9 kişiye gol attım diye sevinmek kuş beyinli kişilere yakışır da, formayı çıkarıp sarı kart görmek için daha ileri bir seviye lazım 13 35 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Hakem yılın olayına imza attı resmen Çaykur rizespor'un iyi futboluyla 2-0 önde olmasına rağmen maçı alıp Fenerbahçe'ye verdi kırmızı kart amrabat'a vermedi 6 9 Yanıtla
  • Apple User:
    yine birileri fena yanmış akşama tüm türkiye olarak kart şikesi nasıl yapılır izleyeceğiz 7 7 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Cenk oynasın yerine 11 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Önemli değil TFF onun'da bir çaresini bulur sonuçta Fenerbahçe'nin oyuncusu 5 5 Yanıtla
  • setutk iyi:
    İcadı bebelere gol atınca sevinmedim i sazan 6 3 Yanıtla
  • A.Fırat Işık:
    Küfür eden adam gese forması giymiyorsa, cezası sarı karttır, bunun neyini anlamıyorsunuz 3 3 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Hasan altına etmişsin koktu laa 4 0 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Günaydın Bilir kişiler :) yorumda yaparmış vay beeee 0 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    bu kadar akıl yoksunu işte 0 0 Yanıtla
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