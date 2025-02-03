Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u 3-2 mağlup ederken Youssef En-Nesyri galibiyet golünü kaydetti.
Karşılaşmanın 89. dakikasında kafayla topu filelere gönderen Faslı forvet takımına 3 puan kazandırırken, son haftalardaki çıkışını sürdürdü.
Youssef En-Nesyri attığı gol sonrası tribünlere koşarken formasını çıkardı. Gol sevincinin ardından hakem Burak Pakkan tarafından sarı kart gösterilen En-Nesyri sarı kart gördü. Faslı futbolcu bu sezon ayrıca Galatasaray, Eyüpspor ve Göztepe maçlarında sarı kart gördü. En-Nesyri, Alanyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
Son Dakika › Spor › Youssef En-Nesyri'den kötü haber - Son Dakika
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