Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, play-off müsabakalarına iddialı hazırlanıyor - Son Dakika
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Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, play-off müsabakalarına iddialı hazırlanıyor

01.04.2022 09:29
Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, play-off müsabakalarına iddialı hazırlanıyor

Erkekler Hentbol 2. Lig D Grubunu namağlup lider tamamlayıp birinci lige yükselmek için mücadele vermeye hak kazanan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Kulübü, play-off müsabakalarına iddialı hazırlanıyor.

Erkekler Hentbol 2. Lig D Grubunu namağlup lider tamamlayıp birinci lige yükselmek için mücadele vermeye hak kazanan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Kulübü, play-off müsabakalarına iddialı hazırlanıyor.

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Kulübü, Ankara'da 4-8 Nisan günlerinde düzenlenecek Erkekler Hentbol 2. Lig play-off müsabakalarına antrenör Ozan Salep eşliğinde hazırlanıyor. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düz koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan mavi beyazlı ekip, teknik ve taktik çalışmaların ardından iki takım halinde hücum ve savunma çalışarak antrenmanı tamamlıyor.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve grubunu elde ettiği başarılı sonuçların ardından namağlup lider tamamlayan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Kulübü, 12 takımın katılacağı ve 2 grup halinde oynanacak play-off müsabakalarında; Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü, Kızıltepe Spor Lisesi Spor Kulübü, Çaykur Rizespor Kulübü ve 1954 Hendekspor Kulübü ile mücadele verecek.

Play-off müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayıp birinci lige çıkmak istediklerini söyleyen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Kulübü Antrenörü Ozan Salep, "Bizim için gerçekten zorlu bir mücadele oldu. 2. Lig D grubunu oyuncularımızın da üstün başarılarıyla iyi bir şekilde tamamladık. Grubumuzu namağlup birincilikle tamamlayıp play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandık. 4-8 Nisan günleri arasında yapılacak olan Hentbol Erkekler 2. Lig play-off mücadelesini Ankara'da oynayacağız. Bu doğrultuda kulüp olarak tabi ki hedefimiz birinci lige yükselmek ama biz hedefimizi daha da büyüterek şampiyon olarak birinci lige yükselmek istiyoruz. Başarılarımız devam edecek. Kulüp başkanımız ve Belediye Başkanımız Celal Köse'ye spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Takım kaptanı Ahmet Uyar ise "2. Lig'de namağlubuz. Şu an play-off maçlarına hazırlanıyoruz. 2. Lig'de gösterdiğimiz başarıyı play-offlarda da sürdürerek şampiyon olmak istiyoruz. Yozgat Belediyesi Bozok Spor ile birinci lige çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Play-off hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Çağrı Suluv da, "Çalışmalarımız iyi gidiyor. 2. Lig Erkekler D Grubunu namağlup lider tamamladık. Bir üst lige çıkmak için play-off maçları oynamaya hak kazandık. Yozgat'ı en iyi şekilde temsil etmek için Ankara'ya gideceğiz. Hedefimiz şampiyon olarak birinci lige çıkmak" ifadelerine değindi.

Alperen Düzcan ise "Grubumuzu lider olarak başarılı bir şekilde tamamladık, Ankara'da da aynı mücadeleyi göstererek şampiyon olup birinci lige çıkmayı istiyoruz. Yozgat'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi. - YOZGAT

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, play-off müsabakalarına iddialı hazırlanıyor
Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, play-off müsabakalarına iddialı hazırlanıyor
Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, play-off müsabakalarına iddialı hazırlanıyor
Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, play-off müsabakalarına iddialı hazırlanıyor
Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, play-off müsabakalarına iddialı hazırlanıyor
Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, play-off müsabakalarına iddialı hazırlanıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, play-off müsabakalarına iddialı hazırlanıyor - Son Dakika


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