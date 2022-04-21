Yücel Uyar: "Futbol şansı da Adanaspor'un yanındaydı" - Son Dakika
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Yücel Uyar: "Futbol şansı da Adanaspor'un yanındaydı"

21.04.2022 20:36
Yücel Uyar: "Futbol şansı da Adanaspor'un yanındaydı"

Samsunspor Teknik Sorumlusu Yücel Uyar, Adanaspor maçı sonrası, "Yediğimiz gol son derece amatörce bir goldü.

Samsunspor Teknik Sorumlusu Yücel Uyar, Adanaspor maçı sonrası, "Yediğimiz gol son derece amatörce bir goldü. Savunmadaki bir arkadaşımızın yanlış pozisyon alması neticesinde kalemizde gördük. Futbol şansı da Adanaspor'un yanındaydı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Samsunspor deplasmanda Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Sorumlusu Yücel Uyar, "Öncellikle kaybettiğimiz için tabii ki üzgünüz. Bildiğiniz gibi Fuat Hoca ayrıldı. Ben de akademi direktörü olarak 6 maçlık sezon sonunu bitireceğiz. Bugünkü oyuna gelince, istemediğimiz bir sonuç ortaya çıktı. Berabere bitebilirdi, galip gelebilirdik. Yediğimiz gol son derece amatörce bir goldü. Savunmadaki bir arkadaşımızın yanlış pozisyon alması hiç olmayacak pozisyonu kalemizde gördük. Eksiklerimiz vardı. Oyuna çok asılmadık coşkumuz eksikti. Çok çabalayan da vardı, temposu düşük arkadaşlarımız da. İkinci devre değişikliklerle oyunu biraz hareketlendirdik. Ama son vuruşlar final paslarında aynı başarıyı gösteremedik. Biraz futbol şansı da Adanaspor'un yanındaydı" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

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