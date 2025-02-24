Yuhalanan Neymar, cevabı enfes bir golle verdi

Spor

Stat bir anda bu hale geldi

Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi

Ülkesinde de gündem oldu

Santos'un Inter Limeira'yı 3-0 yendiği maça Neymar damga vurdu. Brezilyalı yıldız, taraftarların kendisini yuhalamasına sinirlenerek köşe vuruşundan ağları buldu.

KORNERDEN GOL ATTI

Santos'un 3-0 kazandığı karşılaşmanın gol perdesini Neymar açtı. Dakikalar 27'yi gösterirken sol kanatta köşe vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Brezilyalı yıldızı, ev sahibi ekip taraftarları yuhaladı. Neymar, taraftarlara dönerek kendisini daha yüksek sesle yuhalamalarını istedi.

Neymar, yaptığı hareketin ardından orta açmak yerine kornerden kaleyi denedi ve golünü attı. Brezilyalı yıldız, attığı golün ardından reklam panolarına oturarak kendisini yuhalayan tribünleri izledi.