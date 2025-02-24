Yuhalanan Neymar, cevabı enfes bir golle verdi - Son Dakika
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Spor

Yuhalanan Neymar, cevabı enfes bir golle verdi

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Brezilyalı futbol yıldızı Neymar, Santos'un Inter Limeira'ya karşı 3-0 kazandığı maçta yuhalamalara enfes bir golle yanıt verdi. 27. dakikada köşe vuruşunu kullanan Neymar, taraftarlara dönerek kendisini daha yüksek sesle yuhalamalarını istedi ve ardından kornerden kaleyi deneyerek golünü attı. Gol sonrası Neymar, kendisini yuhalayan taraftarları izlemek için reklam panolarına oturdu.

24.02.2025 11:32
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Santos'un Inter Limeira'yı 3-0 yendiği maça Neymar damga vurdu. Brezilyalı yıldız, taraftarların kendisini yuhalamasına sinirlenerek köşe vuruşundan ağları buldu.

KORNERDEN GOL ATTI

Santos'un 3-0 kazandığı karşılaşmanın gol perdesini Neymar açtı. Dakikalar 27'yi gösterirken sol kanatta köşe vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Brezilyalı yıldızı, ev sahibi ekip taraftarları yuhaladı. Neymar, taraftarlara dönerek kendisini daha yüksek sesle yuhalamalarını istedi.

Neymar, yaptığı hareketin ardından orta açmak yerine kornerden kaleyi denedi ve golünü attı. Brezilyalı yıldız, attığı golün ardından reklam panolarına oturarak kendisini yuhalayan tribünleri izledi.

Yuhalanan Neymar, cevabı enfes bir golle verdi

Neymar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yuhalanan Neymar, cevabı enfes bir golle verdi - Son Dakika

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