Stat: Türk Telekom
Hakemler: Suat Arslanboğa, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı (Dk. 70 Ömer Bayram), Belhanda (Dk. 84 Emre Kılınç), Emre Akbaba (Dk. 84 Sekidika), Feghouli (Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu), Arda Turan (Dk. 69 Etebo), Babel
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Muhammet Özkal, Leismann, Bergdich (Dk. 63 Sakıb Aytaç), Murawski, Dossevi (Dk. 63 Ahmad Yasin), Sacko (Dk. 46 Tusha), Recep Niyaz, Sagal, Rodallega
Goller: Dk. 8 Emre Akbaba, Dk. 17 Feghouli, Dk. 45+1 Donk, Dk. 60 Muhammet Özkal (kendi kalesine), Dk. 64 Belhanda, Dk. 90+2 Sekidika (Galatasaray), Dk. 48 Tusha (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dk. 32 Rodallega (Yukatel Denizlispor)
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 6-1 yendi.
48. dakikada Denizlispor farkı 2'ye indirdi. Sağ kanatta topu alan Rodallega, pasını savunma arkasına koşu yakan Tusha'ya aktardı. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.
59. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Feghouli, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Muhammet Özkal'dan sıyrılan Cezayirli futbolcunun vuruşunda Pantilimon, soluna gelen topu kornere tokatladı.
60. dakikada Galatasaray farkı yeniden 3'e çıkardı. Babel'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Saracchi, dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Pantilimon'dan dönen top, savunmadaki Muhammet Özkal'a çarparak ağlara gitti: 4-1.
64. dakikada sarı-kırmızılı ekip, 5. golü buldu. Ceza sahası içi sağ çaprazda Belhanda'nın pasıyla buluşan Linnes, uygun açı bulamayınca topu ceza sahası yayı sağındaki Faslı oyuncuya yeniden gönderdi. Meşin yuvarlağa düzgün bir vuruş yapan Belhanda, uzak köşeden topu ağlara gönderdi: 5-1.
70. dakikada Denizlispor savunmasının hatasında araya giren Babel, uzun süre topu sürerek ceza sahasına sokuldu. Kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kalan Hollandalı oyuncunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
85. dakikada soldan ceza sahasına giren Sagal'ın vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
90+2. dakikada Galatasaray 6. golü buldu. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Babel'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sekidika, çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 6-1.
Müsabaka, 6-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
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