Denizlispor'da 3 yönetici istifa etti - Son Dakika
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Denizlispor'da 3 yönetici istifa etti

07.02.2021 19:56
Denizlispor'da 3 yönetici istifa etti

Y. Denizlispor, bugün konuk ettiği FT Antalyaspor maçının ardından 3 yönetici yazılı açıklama yaparak istifa ettiğini duyurdu.

Y. Denizlispor, bugün konuk ettiği FT Antalyaspor maçının ardından 3 yönetici yazılı açıklama yaparak istifa ettiğini duyurdu. Yavuz Cinkaya, Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ'un ortak yayımladığı açıklamada, "Denizlispor'umuzun başarısı için mücadele ettik fakat özellikle son zamanlarda yaşanan gelişmelerden, yönetim tarzı ve fikir ayrılıklarımızdan dolayı takımımıza daha fazla faydalı olamayacağımızı anladığımız için, bu şanlı görevi bırakma kararı almış bulunmaktayız" ifadeleri yer aldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor, Antalyaspor ile oynadığı maçta evinde 1 puan alabildi. Maçın ardından ise 3 flaş ayrılık gerçekleşti. Maçın hemen ardından Denizlisporlu 3 yönetici, son zamanlarda ki gelişen olaylar, yönetim tarzı ve fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden istifa etti. Basından ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, Futbol Şube ve Altyapıdan sorumlu As Başkanlar Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ adına yapılan yazılı açıklamada istifa ettikleri açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün hakettiği süper ligde hayalini kurduğumuz başarılara ulaşmak üzere başkanımız Ali Çetin'in teklifi ile yola çıktığımız bu önemli yolda bugün itibari ile yollarımızı ayırdığımızı siz değerli basın mensupları ve taraftarlarımızla paylaşmak istiyoruz. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren maddi manevi mesai saati gözetmeksizin Denizlispor'umuzun başarısı için mücadele ettik fakat özellikle son zamanlarda yaşanan gelişmelerden, yönetim tarzı ve fikir ayrılıklarımızdan dolayı takımımıza daha fazla faydalı olamayacağımızı anladığımız için, bu şanlı görevi bırakma kararı almış bulunmaktayız. Her zaman bizlere iş düştüğünde Denizlispor'umuza hizmet edeceğimizden kimsenin kesinlikle şüphesi olmasın. Bugüne kadar çalıştığımız değerli yönetim kurulu üyelerine, kulüp çalışanlarımıza ve her zaman yanımızda olan basın mensuplarına ve hiçbir zaman yeri dolmayacak olan cefakar taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Güzel günlerde görüşmek üzere" ifadeleri yer aldı.

(Fadıl Pişkin/İHA)

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Denizlispor'da 3 yönetici istifa etti - Son Dakika


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