Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük: 1-2

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Ali Saygın Ögel (xx), İbrahim Bozbey (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon (x) - Lopes (xx) (Dk. 68 Bergdich x), Kubilay (xx), Leismann (x), Özer (xx) - Sagal (xx), Murawski (xx), Recep (xx) (Dk. 83 Diskerud xx), Ahmed (xx), Sacko (x)(Dk. 68 Dossevi x), Rodallega (x)FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano (xx) (Dk. 30 Aykut xx) - Koray (xxx), Roco (xx), Campi (xx), Balkovec (xx), Ndao (xxx) (Dk. 85 Emre x), Castro (xx) (Dk. 72 Sobiech x), Ndiaye (xx), Borini (xxx) (Dk. 85 Arveladze x), Bertolacci (xx), Mevlüt (xx) (Dk. 72 Jimmy x)GOLLER: Dk. 87 Diskerud (Yukatel Denizlispor ) - Dk. 44 Borini, Dk. 78 Ndao ( Fatih Karagümrük )SARI KARTLAR: Sagal, Rodallega, Murawski (Yukatel Denizlispor) - Campi, Castro, Borini (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 21'inci hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 44'üncü dakikada Borini ve 78'inci dakikada Ndao kaydetti. Denizlispor'un tek golünü ise 87'nci dakikada Diskerud attı. Fatih Karagümrük bu galibiyetle puanını 30'a yükseltti. Denizlispor ise 14 puanda kaldı.

10'uncu dakikada Özer'in pasında sağ kanatta topla buluşan Sagal, topla birlikte kat edip şutunu çekti. Kaleci Viviano iki hamlede topu kontrol etti. 13'üncü dakikada Castro'nun sol kanattan ortasına ceza sahasında Ndao'nun yaptığı kafa vuruşu auta çıktı. 17'nci dakikada sağ kanattan Sagal'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Kubilay kafayı vurdu. Top yandan dışarı gitti. 22'nci dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Borini'nin çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Pantilimon çıkardı, savunma topu uzaklaştırdı.42'nci dakikada Sagal'ın ara pasında topla buluşan Sacko, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalıp şutunu çekti. Top kaleci Aykut'un kucağında kaldı. 44'üncü dakikada Fatih Karagümrük maçta öne geçti. Koray sağ kanattan etkili ortaladı. Ceza sahası içinde Borini yaptığı tek vuruş ile topu filelere gönderdi: 0-1.47'nci dakikada Recep Niyaz'ın kullandığı köşe vuruşunda, Kubilay'ın ceza sahasında yaptığı vuruş az farkla yandan auta çıktı.50'nci dakikada Mevlüt'ün ceza yayı dışından yaptığı gelişine vuruş yandan dışarı gitti. 56'ncı dakikada Rodallega sol kanattan etkili ortaladı. Ahmed'in ceza sahası içinde yaptığı gelişine vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı. 64'üncü dakikada Ndao sağ kanattan çizgiye inip yerden ortaladı. Mevlüt'ün gelişine vuruşunda top yandan auta gitti. 71'inci dakikada Castro sağ kanattan yerden ortaladı. Topla buluşan Borini'nin ceza sahası dışından gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.78'inci dakikada Leisman'ın hatalı pasıyla topu kapan Fatih Karagümrük hızlı hücuma çıktı. Jimmy Durmaz'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ndao, ceza sahasına girip şutunu çekti, top filelerle buluştu: 0-2.80'inci dakikada Bergdich sol kanattan çizgiye inip yerden ortaladı. Ceza sahasında Recep'in gelişine vuruşu üstten auta çıktı. 87'nci dakikada Denizlispor aradaki farkı 1'e indirdi. Sagal'ın pasında, ceza sahasında topla buluşan Diskerud'un yerden sert vuruşu ağlara gitti: 1-2.

Maç bu skorla sona erdi.