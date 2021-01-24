Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika

Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük maçından notlar

Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük maçından notlar
Son Güncelleme: 24.01.2021 16:31

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Ev sahibi Denizlispor ile Fatih Karagümrük, tarihlerinde 10'uncu kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 9 karşılaşmada Denizlispor 6 galibiyet elde ederken, Fatih Karagümrük ise 1 maçtan 3 puanla ayrıldı. 2 maç ise berabere bitti. İki takım son olarak 2006 yılında Türkiye Kupası müsabakasında karşı karşıya gelmiş, kazanan 2-0'lık skorla Denizlispor olmuştu.

Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, hafta içi oynanan ve 6-1 mağlup oldukları maçın kadrosundan 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Koşukavak, savunmada Muhammet Özkal'ın yerine yeni transfer Kubilay Aktaş'a forma verdi. Kubilay Aktaş, Denizlispor formasıyla ilk maçına çıkmış oldu. Sol bekte Zakarya Bergdich'in yerine Özer Özdemir'i oynatan Koşukavak, sağ kanatta ise Mathieu Dossevi'nin yerine Ahmed Yasin'e şans tanıdı. Denizlispor'un yeni transferlerinden Mikkel Diskerud ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can ise son olarak 4-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının kadrosundan 4 oyuncuyu değiştirdi. Şenol Can bu maçta stoperde Fatih'in yerine Roco, sağ bekte Hedenstad'ın yerine Koray, sol bekte Alparslan'ın yerine Balkovec, orta sahada Koray'ın yerine Castro, Sobiech'in yerine ise ileri uçta Mevlüt'e şans verdi.


Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Denizlispor, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Son Dakika: İsmail Kartal'dan şaşırtan tercih! Fenerbahçe-Nordsjaelland maçında ilk 11'ler belli oldu
18:14 Son Dakika: A Milli Takım, Stefan Kuntz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Montella'yı getirdi
18:09 Merkez'in faiz kararı Babacan'ı küplere bindirdi: Ekonomi yönetimini devrettiğimden bu yana tam 46 kat arttı
17:56 Son Dakika: Azerbaycan-İran-Van sınırında hissedilen 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:24 Devasa balina patladı: O anlar saniye saniye kaydedildi
17:21 Yok artık Onana! Kötü gidişatı sonrası United'a 44 yıl sonra bir ilki yaşattı
17:08 Kulislerde adı geçen Şadi Yazıcı'dan ''İBB adayı mısınız?'' sorusuna tek cümlelik yanıt
17:04 Koyunlarını otlatan çoban üzerine gelen köpekleri görünce panikleyip kendini vurdu
17:03 İstanbul Matbaacılar Sitesi'nde yangın! Binada mahsur kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 itfaiye eri yaralandı
16:57 Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın sevişme sahnesi fragmana damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 19:21:14. #1.11#
SON DAKİKA: Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement