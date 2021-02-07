Hakan Kutlu; "7 günde 3'üncü maçı oynamanın zorluklarını yaşadık" - Son Dakika
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Hakan Kutlu; "7 günde 3'üncü maçı oynamanın zorluklarını yaşadık"

07.02.2021 19:57

- Hakan Kutlu; "7 günde 3'üncü maçı oynamanın zorluklarını yaşadık" "Deplasmanda Konya karşısında almak istiyoruz" "Biz bu ligde tutunacağımıza inanıyoruz" Süper Lig'in 24.

- Hakan Kutlu; "7 günde 3'üncü maçı oynamanın zorluklarını yaşadık"

"Deplasmanda Konya karşısında almak istiyoruz"

"Biz bu ligde tutunacağımıza inanıyoruz"

DENİZLİ - Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor, FT Antalyaspor karşılaşmasında 1-1 berabere kalmasının ardından yeşil siyahlı ekibin teknik direktörü Hakan Kutlu açıklamalarda bulundu.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında FT Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada 1-1 berabere kalırken teknik direktör Hakan Kutlu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Futbolcuların çok fazla yorgun olduğundan bahseden teknik direktör Kutlu, "Öncelikle çok üzgünüz, çünkü galibiyetle bitirebileceğimiz bir maçı şanssız bir golle berabere bitirmek zorunda kaldık. Tabi ki 7 günde 3'üncü maçı oynamanın zorluklarını yaşadık. Rakibimiz bizden bir gün daha fazla dinlenmişti. Çünkü bizden bir gün önce maçı oynayıp, onlar 3 gün dinlenip biz 2 gün dinlenme ile maça çıktık. Ama oyuncular oyunun başlarında özellikle ilk yarı boyunca gerçekten istediğimiz oyun anlayışını tamamen sahaya yansıttı. Rakibimize hiç pozisyon vermedik, bizim girdiğimiz net 2-3 gol pozisyonu vardı ve attığımız bir gol pozisyonu vardı" dedi.

"Deplasmanda Konya karşısında almak istiyoruz"

Antalyaspor maçından galip gelebileceklerini ama şanssız bir gol olduğunu vurgulayarak, deplasmanda puan almak istediğini bahseden Kutlu, "Trabzonspor maçında, Göztepe maçından sonrada olumlu sinyaller vermiştik. Bu maçta da devam ettirdik, eğer skoru alabilseydik yukarıyı yakalayıp çok daha iyi moral olacaktı. Ama oynanan oyun tatmin edici, futbolcuların iştahı tatmin edici, burada kaybettiğimiz puanı gidip deplasmanda Konya karşısında almak istiyoruz. Üzgünüz, 3 puan alabileceğimiz bir maçta şanssız bir golle berabere ayrılmak zorunda kaldık. Şanssız bir gol, belki de sahanın en iyisi Mustafa Yumlu çok çok iyi oynadığı bir maç, önemli değil arkadaşlar bu inançlarını sürdürdüğü takdirde biz bu ligde tutunacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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