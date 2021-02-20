Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği maçının ardından

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "2-3 maç üst üste alabilirsek inşallah ligin dibinden kurtulmak istiyoruz." dedi.

Kutlu, Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.

Oyuncularının bugünkü maça inandıklarını gösterdiğini anlatan Kutlu, "Taktiksel olarak çok disiplinli oynadılar. Maçtan kopmadılar. İlk yarı maçı kopartabilirdik. Girdiğimiz çok fazla gol pozisyonu vardı ve sadece bir tanesini değerlendirebildik. İkinci yarı ikinci golü bulamayınca koruma iç güdüsü devreye giriyor." diye konuştu.

Kutlu rakiplerine sadece 1 gol pozisyonu verdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok önemli bir maçtı. Biz artık bu 3 puanı seriye çevirmek zorundayız. 2-3 maç üst üste alabilirsek inşallah ligin dibinden kurtulmak istiyoruz. Bugün iki üç basamak üste çıktık. Ligin dibinden kurtulup düşme potasından çıktığımız zaman bu oyuncuların performansının çok daha fazla artacağını göreceksiniz. Sezon başından beri sonda kalmak ve istenilen şeyleri alamamak farklı bir duygu."

İstediği şeyleri yapamayan oyuncularının bulunduğunu aktaran Kutlu, "Ama sonuçları alamamanın vermiş olduğu psikolojik düşüş nedeniyle gerçek performanslarını bir türlü ortaya çıkartmamışlardı. 5 maçtır gerçekten üst düzey oynayan ve oyun disiplinine bağlı kalan, pozisyona giren takım görüntüsü var. İnşallah önümüzdeki maçlarda yine inanmışlıklarını göstererek üzerine koyarak devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Altıparmak: "Bugün mağlubiyeti hiç hak etmedik"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise maçı kaybettikleri için çok üzüntülü olduklarını ifade etti.

Düşme hattındaki rakiplerinden birine mağlup olduklarını vurgulayan Altıparmak, "Bugün mağlubiyeti hiç hak etmedik. Oyun ve pozisyon olarak, maçın büyük bir bölümü üstünlüğümüzle geçti. Özellikle yediğimiz golden sonra Denizlispor tamamen kapandı. Sadece kontrataklarla oynayan bir rakibimiz vardı. Biz oyunun özellikle ikinci yarısının tamamını tek kale oynadık. Çok net bir pozisyonumuz var. Onu atsak buradan galip de gelebilirdik." şeklinde konuştu.

Altıparmak, takım olarak bir sistem belirlediklerini ve oyuncularına bunu aşılamaya çalıştıklarını dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün de bunu uygulamaya çalıştık. Önde oynayan, önde baskı yapan bir takım olmaya çalışıyoruz. Bunu uygularken bazı oyuncularımız katılım sağlarken bazıları hala katılım sağlayamadı. Bunun üzerine çok çalışacağız. Daha bitmiş bir şey yok. Oyuncularımız kazanmak için ellerinden gelen tüm mücadeleyi gösterdiler. Bugün kaybettik ama yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu isteği, arzuyu göstererek, üzerine koymamız gerekiyor. Daha fazla çalışacağız. Üzerine koyarak bu ligde kalmak bizim birinci hedefimiz. İnşallah bunu oyuncularımızla başaracağız."