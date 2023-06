- Abdullah Avcı: "4. sıraya yükselmek güzel ama yerimizde duramayız"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kısa sürede Süper Lig'in 4. sırasına yükselmenin güzel olduğunu ancak yerlerinde duramayacaklarını belirterek, her zaman bir şeyleri ispatlamak zorunda olduklarını söyledi

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, yaptığı açıklamada, üst üste oynadıkları maçlarda inişler ve çıkışların olabileceğini belirterek, "8'inci gün, iki tanesi kağıt üzerinde ağır gözüken biri Süper Kupa finali, diğeri hafta sonu oynadığımız ligin lideriyken Beşiktaş müsabakası. Arkasından da hemen hemen aynı oyuncu grubuyla Denizlispor müsabakası. Her oyun zor. Bugün belki şut, topa sahip olma, rakip ceza sahasına girme, kaybettiği yerdeki baskılar. Bu oyunlar erken gol bulamazsan zorlaşır. Ama oyuncular hep oyunun içinde kalmaya gayret ettiler. Oyunun genelinde belki bir net atılan şut vardı. Takım halinde doğru duruyorduk. İyi bir oyuncu grubu var. Geldiğimiz günden beri beraber çalıştığımız ve bunu geri olarak vermeye çalışan oyuncularım var. Zaman zaman iniş çıkışlar olacak. Bu oyunlar zordur, gelişmek kolay değildir. Geldiğimiz günden itibaren hem gelişip, hem skor alıyoruz. Bu beni mutlu ediyor. Bazen antrenmandan çıkaramıyoruz, bugün oyunda da kalmak istiyorlar. Bu çok güzel ve değerli bir şey. Bugün ilk defa oynayan Bakasetas için iyi oldu. Uğurcan kalede net duruyor. Nwakaeme ayağında ağrı var ama hala oyunda kalmak istiyor. Ekuban aynı şekilde. Djaniny her geçen gün daha iyi. Savunma iyi duruyor. Kamil bugün ilk defa oynamasına rağmen doğru oynadı. Afobe giriyor, takım savunmasına yardım ediyor. Kulübenin enerjisi iyi. Bu beni mutlu ediyor. Günleri karıştırıyoruz. Bazen kalktığımızda bugünün hangi gün olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bu sektör bu sağlık durumunda ayakta tutmaya çalışıyor. Zor süreçler, yorgunluklar fazla. İyi dinlememiz ve toparlanmamız gerekiyor. Bugün 4'üncülüğe geldik, bu kısa sürede harika bir durum, ama yerimizde duramayız. Her zaman bir şeyi ispatlamamız gerekiyor. Kupayı almış, lideri yenmiş olabilirsiniz ama bugün yeni bir sınav veriyorsun. Yenilemek ve ispat etmek zorundasınız. 3 gün sonra yine aynı şekilde ispata çıkacağız. Trabzonspor camiasına ve şehrin bize hissettirdikleri o yüksek enerji beni memnun ediyor. Bu enerjiyi vermeye devam etsinler. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve Denizlispor'a da başarılar diliyorum" diye konuştu.

İnişler ve çıkışların olabileceğini kaydeden Avcı, "Trabzonspor'un 17'inci olması normal değil. Olması gereken yerler buralardır. İnişler çıkışlar olabilir. Bugünkü maçın yorgunluğunu yarın atacağız ve cebimize 3 puanı koyacağız. 4 gün sonraki Malatyaspor maçına hazırlanacağız. Her hafta 3 puanı nasıl alırız ona bakacağız. Bu 3 puanla bizi nereye taşıyacak onu zaman gösterecek. 3 transfer yaptık. Oyuncu kaliteleri, geçmişleri var. Yaşları çok uygun ve teknik kapasitesi yüksek oyuncular. Felsefemize de uygun oyuncular. Parçadan bütüne gitmeyi düşündüm. Kazandığın sürece her zaman karlısındır. Şimdi Malatya maçına bakacağız" ifadelerini kullandı.