Yukatel Kayserispor: 1-2 - Son Dakika
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Yukatel Kayserispor: 1-2

02.03.2022 22:35
Yukatel Kayserispor: 1-2

STAT: VodafoneHAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Montero (Dk. 71 Güven Yalçın), Umut Meraş (Dk. 71 Rıdvan Yılmaz), Atiba, Necip Uysal, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman (Dk.

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Montero (Dk. 71 Güven Yalçın), Umut Meraş (Dk. 71 Rıdvan Yılmaz), Atiba, Necip Uysal, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman (Dk. 66 Larin), BatshuayiYUKATEL KAYSERİSPOR: Cenk Gönen- Onur Bulut, Hosseini (Dk. 33 Uğur Demirok), Mert Çetin, Carole, Ramazan Civelek (Dk. 46 Mane), Abdulkadir Parmak, İbrahim Akdağ, Cardoso (Dk. 71 Rıdvan Sazlı), Bertolacci (Dk. 81 Attamah), Gavranovic (Dk. 81 Mustafa Pektemek)GOLLER: Dk. 43 Rosier (Beşiktaş) - Dk. 6 Gavranovic, Dk. 65 Cardoso (Yukatel Kayserispor)KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Rosier (Beşiktaş)SARI KARTLAR: Necip Uysal, Rosier (Beşiktaş) - Cardoso, İbrahim Akdağ, Bertolacci (Yukatel Kayserispor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Konuk ekibe yarı finali getiren golleri 6'ncı dakikada Gavranovic ve 65'inci dakikada Cardoso kaydetti. Beşiktaş'ın karşılaşmadaki tek golü 43'üncü dakikada Rosier'den geldi.Bu sonuçla Beşiktaş'ı turnuva dışına iten Yukatel Kayserispor'un yarı finaldeki rakibi Trabzonspor olacak.

6'ncı dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Carole içeri doldurdu. Ceza sahasının hemen dışında topu göğsüne alan Gavranovic, Montero'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.23'üncü dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Umut Meraş ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Teixeira'nın kafa vuruşunda top kaleci Cenk Gönen'de kaldı.31'inci dakikada Rosier'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ghezzal, yerde içeri çevirdi. Batshuayi'nin vurmadığı top Teixeira'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Kayserispor savunması araya girdi ve topu uzaklaştırdı.43'üncü dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Ghezzal'ın pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Kenan Karaman, ceza sahası içindeki Atiba'yı gördü. Atiba bekletmeden penaltı noktasına hareketlenen Rosier'e aktardı. Rosier'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.65'inci dakikada Kayserispor bir kez daha önce geçti. Hızlı gelişen konuk ekip atağında sol kanatta topla buluşan Carole, yerden içeri çevirdi. Cardoso, altıpasın hemen önünde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.77'nci dakikada Ghezzal'ın ceza sahasına havalandırdığı topu Kayserispor savunması uzaklaştırmak istedi. Ceza yayının hemen önünde topla buluşan Güven'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.80'inci dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Hızlı gelişen Kayserispor atağında Gavranovic, ceza sahasına girerken Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, Welinton'u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Meler, kırmızı kart kararını iptal etti.90+2'nci dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta alanda rakibini arkadan çeken Rosier, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.90+5'nci dakikada Ghezzal ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Larin, pasını Batshuayi'ye verdi. Penaltı noktası üstünde müsait durumdaki Batshuayi'nin vuruşunda top kaleci Cenk'in kucağında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor 2-1'lik galibiyet sonrası yarı finale yükseldi.


- Beşiktaş
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Halil Umut Meler, Kenan Karaman, Kayserispor, Umut Meraş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor: 1-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor: 1-2 - Son Dakika
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