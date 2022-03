Yukatel Kayserispor maçının ardından - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Yukatel Kayserispor ise bu sonuçla yarı finale yükseldi. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ve Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maçı değerlendirdi.

Kupadan elenmeleri nedeniyle üzgün olduklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Çok üzgünüm böyle bir oyuna rağmen mağlup olup kupadan elendiğimiz için. Çok erken bir gol yiyerek başladık ancak oyun planımızdan vazgeçmedik ve oyuncularımız görevlerini iyi bir şekilde yerine getirdi. 30'dan sonra önemli bir baskı kurduk. Bir tanesini gole çevirdik ancak başka goller de çıkarabilirdik ve çıkarmalıydık. Rakip neredeyse hiç kalemize gelemedi ancak ayağımızdaki topu vermemizle pozisyonlar buldular, bu da çok sıkıntılı. Çok fazla bir şey demek istemiyorum oyunla ilgili ama golü atamadık. Bu sezon Beşiktaş'ın yaşadığı en büyük problem bu. Golü atamadık ve rakibimiz kazandı" şeklinde konuştu.

"SAYILAR FORVETLERİMİZİN GOL ATAMAMA SORUNU OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"Maçta en büyük sorunun gol atamamaları olduğunu söyleyen Karaveli, "Sayılar zaten forvetlerimizin gol atamama sorunu olduğunu gösteriyor. Rakibimize en fazla 3 pozisyon vermişizdir bugün. Güven'i alarak biraz risk de aldık. Atiba'yı tek bıraktık. Ön tarafta oynayan futbolcularımız pozisyon buldu ama topu içeri atamadılar. Bugünün en büyük sorunu buydu" dedi."BİREYSEL HATALAR BANA İLGİNÇ GELMİYOR"Savunmada bireysel hatalar yapılabildiğini belirten Karaveli, "Genel bir savunma sorunu olduğunu düşünmüyorum ama bireysel hatalar zaman zaman öne çıkıyor. Montero bugün oyuna bir türlü adapte olamadı ama bunlar olabilir. Genç bir savunma oyuncusu, savunmacılar da oynayarak iyi olabilir. Öyle bir pozisyon. Bazı hatalar olabiliyor ama bu da bana ilginç gelmiyor. Hataya açık bir oyun bu ama ben genel olarak bir savunma sorunumuz olduğunu düşünmüyorum çünkü az gol yiyoruz. Ama bazı bireysel hatalar olabiliyor" ifadelerini kullandı."BEŞİKTAŞ BU OYUNCULARI KAZANSIN İSTİYORUM"Genç oyuncuları kazanmak istediğini söyleyen Karaveli, "Biz genç oyuncularımızı kullanıyoruz. Sahaya çıkarmayalım, koruyalım demek istememiştim. Oyuncuları çok yukarıya çıkarıp, çok yerin dibine sokmayalım. Bulundukları konumdan farklı noktada olduklarını düşünmesinler demek istemiştim. Zaman zaman oynarlar, zaman zaman kenarda beklerler. Oynamaları gerektiğinde mutlaka oynayacaklar. Kerem kiralıktı. Kerem'i ben hatırladım. 3 maçta oynattık ve iyi bir performans ortaya koydu. Şimdi bekliyor ama tekrar sırası gelecek. Herkes kadar hatta herkesten fazla sahada olsunlar, Beşiktaş bu oyuncuları kazansın istiyorum. ve doğru zamanda da sahada olacaklar" dedi."EN İYİ YERDE LİGİ TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"Ligde kalan maçların hepsinin çok önemli olduğunu dile getiren Karaveli, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Bundan sonra ligde geriye kalan tüm maçlar çok önemli. Bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Beşiktaş Avrupa'da da olmalı. Genç oyuncuları da gösterebileceğimiz bir alan Avrupa. Bu yüzden çok istiyoruz. Oyuna baktığımda oyuncularıma bir şey diyemiyorum çünkü bence oyunun kazananı Beşiktaş ama golü atamadık, maçı kazanamadık. Başakşehir de önemli bir maç. Hepsine ciddi bir şekilde hazırlanıp, en doğru oyunu oynayıp Beşiktaş'ın en iyi yerde ligi tamamlamasını hedefliyoruz."HİKMET KARAMAN: ÇOK MUTLUYUZYarı finale yükseldikleri için mutlu olduğunu belirten Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "Takımımı tebrik ediyorum. Cenk Gönen 'e ayrı bir parantez açıyorum. Uzun süre oynamamıştı ama başarılı bir performans sergiledi. Kaleci antrenörlerimize de teşekkür ederim. 1-0'dan sonra baskı yedik. Kontrolü rakibe verdik ve içeri 1-1'le gittik. İkinci yarı galibiyetten sonra çıkışlarda, son pas veya defans arkasına atılan toplarda daha dikkatli olsaydık üçüncü golü bulup bu kadar baskı yemezdik. Thiam oynayamadı, Hosseini oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kayserispor olarak Fenerbahçe ile kupaya başladık, ligde Galatasaray Trabzon 'la oynadık. 18 gün içinde kolay takımlarla oynamadık. Her anlamda yıpratıcı oluyor. Oradan buraya baktığınızda birçok eksik ve farklı oyuncuyla oynadık. Bunu bahane olarak sunmuyorum ama bir oyun anlayışımız var ve her görev alan görevini yapmaya çalıştı. Daha iyi oynayabilirdik. Evet Beşiktaş'ın şutları vardı ama kaleciyle karşı karşıya gibi pozisyonlar bulamadılar. 3'üncü golü bulabilsek bunları da konuşmayacaktık. Eksiklerimizi ve daha iyi olmamız gereken şeyleri biliyorum ama bunları söylerken de oyuncularıma haksızlık etmek istemiyorum. Yoğun bir programdan çıktık. İçeride iki maç oynayacağız ikisi de zorlu rakipler. Turu atladık. Almanlar, 'Sonu güzel biten her şey iyidir' derler" şeklinde konuştu."KAYSERİ ŞEHRİNİN O STADI DOLDURMASI, TAKIMI ALKIŞLAMASI GEREKİYOR" Trabzonspor 'la yeniden karşılaşacakları için memnun olduğunu belirten Karaman, "Maçtan önce oyuncularımızla konuşurken, önemli şeylerden bahsettik. Öne geçtiğin bir maçı kaybetmeyeceksin. Trabzonspor'la yeniden oynamak istiyor musunuz diye sordum. O atmosferde, Trabzon'da takıma hükmedemiyorsun. Trabzon'la bu atmosferi Kayseri'de de Trabzon'da da yeniden yaşamak istiyoruz. Yarı finalde Kayseri şehrinin o stadı doldurması, takımı alkışlaması gerekiyor. Oyuncularım bana bunu yaşattıkları için ben de koç olarak yeniden oynamak istiyorum" dedi."ŞİMDİ KUPAYI UNUTACAĞIZ"Pandemi nedeniyle futbolda da bazı şeylerin değiştiğini söyleyen Karaman, "Benimle birlikte çalışan herkesin başarısı bu. Başkanın, futbolcuların... Bir şeyleri yerleştirmeye çalışıyoruz. Covid'den sonra futbol öyle bir noktaya geldi ki, mesela önceden giren çıkan belli oluyordu. Artık her hafta 4-5 oyuncu farklı olabiliyor. Eksiklerimiz çok fazla oluyor. Teknik adamlık başka bir noktaya gitmeye başladı. Biz onu yapmaya başladık. Ama kupayı alacaksın tabii o başka bir durum. Ama şimdi kupayı unutacağız. İçeride iki maçımız var. 6 puan çıkarıp önümüze bakacağız. Oyuncu zekası çok önemli. Bu sadece kalite değil. Bakıyorsunuz, Beşiktaş'ın sağ beki nereden golü attı. Taktikler oyuncu anlayışları çok değişti ve futbolcuların da bunlara ayak uydurması gerekiyor" ifadelerini kullandı."EKİP OLARAK BİRİNCİ HEDEFİMİZ TAKIMI GELİŞTİRMEK"

Önemli olanın takımı geliştirmek olduğunu belirten Karaman, "Birkaç maç kazanınca, evet hayal kurmak iyi, hayal kurunca iyi bir hedefe gidiyorsun ama esas iş, iyi oynarken ya da baskı yediğinde bir takım nasıl gelişir bunları biliyor olmak. Futbolun bütün şartları, avantajları bizden yana. Çabuk çıktın mı üçü bulacaksın. Burayı geliştirdiğinde Avrupa'dan söz edeceksin. Geliştiremezsen bunlar hep geçici bir rüzgar olur. Ekip olarak birinci hedefimiz takımı geliştirmek" diyerek sözlerini noktaladı.