Yukatel Kayserispor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Yukatel Kayserispor maçının ardından

09.04.2022 18:39
Yukatel Kayserispor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Göztepe, evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Göztepe, evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas ile Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşmayı değerlendirdi.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman çok kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Karaman, "Özellikle ilk devrede mücadele yönümüz iyiydi. Golleri erkenden bulduk. 2-0'dan sonra skoru artırabilirdik ama ilk devrenin son dakikalarında 2-1 oldu. Bu sonuçla içeri girince skoru koruma iç güdüsü oldu. Rakibin ikinci yarıda coşku yakalaması söz konusuydu. Geçiş oyunlarımız oldu, farkı artırabilirdik. Göztepe büyük bir camia. Konum açısından durumları kolay değil. Önümüzdeki hafta iç sahada oynayıp ligdeki konumumuzu garanti altına almak istiyoruz. Ardından kupaya odaklanacağız. Kupada Fenerbahçe ve Beşiktaş'la oynadık. Arka arkaya maçlar oynadık ve mağlubiyetler aldık. Bizi bu çok yıprattı. Bugün ilk 45 dakikadaki oyunun üzerine koyup lige ve kupaya yansıtmak istiyoruz" dedi.

TOMAS: KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK

Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise çok üzgün olduklarını dile getirdi. Hırvat teknik adam, "Hak etmedik kaybetmeyi. Maçın başında basit hatadan gol yedik ardından iyi bir reaksiyon gösterdik. Çok fırsatlar kaçırdık. 90 dakika boyunca pes etmedik, mücadele ettik ve pozisyonlara girdik ama olmayınca olmuyor. Pozisyonumuz net penaltıydı, izledim. Maalesef olmadı, çok üzgünüz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Yukatel Kayserispor: 1-2 Yukatel Kayserispor: 1-2 Göztepe, Kayserispor maçına hazır Göztepe, Kayserispor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig, Stjepan Tomas, Kayserispor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
18:41 Yürüyüşe çıkan genç kız, 7 köpeğin saldırısına uğradı
18:23 İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
18:12 Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı
18:02 Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı
17:35 Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunmuştu! Belçika, Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
17:23 Ali Koç'tan kürsüde Uğur Dündar'a gönderme: Kovaladığımız insanlar sayenizde kulübe giriyor, dikkat edin
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
17:08 Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti
16:52 Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 18:55:06. #1.13#
SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement