Yüksel Yıldırım'dan bomba Galatasaray sözleri: Cuma günü göreceğiz - Son Dakika
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Yüksel Yıldırım'dan bomba Galatasaray sözleri: Cuma günü göreceğiz

Yüksel Yıldırım\'dan bomba Galatasaray sözleri: Cuma günü göreceğiz

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı hakkında açıklamalar yaptı. Yıldırım, ''Hedefimiz 3 puan ama biliyorsunuz üç ihtimalli bir maç, inanılmaz bir baskı oluşturuluyor, bilhassa Fenerbahçe camiası. Yani bizim gerçekten Galatasaray maçına galibiyet parolası ile çıkmaktan başka bir çaremiz yok ama sonuçta Galatasaray'ı yeneriz, yenemeyiz, cuma günü göreceğiz'' dedi.

10.04.2025 14:46
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Samsunspor'un ligin son 8 maçının hepsinden puan ve puanlar almak zorunda olduğuna dikkati çeken Yüksel Yıldırım, "Bunların başında da ilk maçımızı Galatasaray ile oynuyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde, onlar da şampiyonluk yarışı veriyor. Onun için cuma akşamı çok güzel bir maç olacak inşallah. Eğer hakemin konuşulmadığı bir maç ortamı yaratabilirsek iki takım da galibiyete çıkacağı için beklentimiz seyri güzel bir maç olmasıdır.

Samsunspor'un ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne de Beşiktaş rakibi. Bizim hedefimiz lige başlarken kümede kalmaktı, şimdiyse Avrupa'ya gitmek oldu, tek amacımız budur. Mümkünse üçüncü olup Avrupa Kupası'na gitmek. Olmazsa 4'üncü olarak Konferans Ligi'ne gitmek en kötü ihtimal, bunun için çaba vereceğiz" dedi.

"FUTBOLCULARIMIZA VE HOCAMIZA GÜVENİYORUZ"

Galatasaray maçına kesinlikle galibiyet için çıkacaklarını vurgulayan Yıldırım, "Çünkü, beraberlik bizi Beşiktaş'ın gerisine atacak. Onun için puan kaybetmememiz lazım ama kötü tarafı takımda 4 sakat oyuncumuz var. Bennasser sakatlandı, 2-3 hafta olmayabilir gibi gözüküyor. Celil Yüksel büyük olasılıkla oynayamayacak. Soner Aydoğdu ve Marc Bola da Antalyaspor maçı öncesinde sakatlandı ancak Bola ve Soner'i Galatasaray maçına yetiştirmeye çalışıyoruz.

Şimdi bizim 3 tane direkt ilk 11'de oynayan oyuncumuz yok. Tabii bu bizi etkileyecek bir mazeret değil. Futbolcularımıza ve teknik direktörümüze güveniyoruz. Elimizde de onların yerini alabilecek Ntcham ve Tait var. Holse ve Emre Kılınç da orta saha oynayabilir. Teknik direktörümüzün elindeki oyunculardan iyi bir orta saha yapacağına inanıyorum ama kolay bir maç olmayacak yani Galatasaray gördüğünüz gibi çok iyi ve şu anda çok formdalar, bu haftayı da dinlenerek geçirdiler.

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi kupada yendikten sonra hafta sonunu maç oynamadan geçirdiler. Bizden daha dinlenmiş geliyorlar ama dediğim gibi biz ev sahibiyiz. İnanılmaz bir seyirci önünde oynayacağız. Seyircimiz bizim en büyük güvencemiz olacak.

90 dakika boyunca bizi inanılmaz destekleyecekler. Hedefimiz 3 puan ama biliyorsunuz üç ihtimalli bir maç, inanılmaz bir baskı oluşturuluyor, bilhassa Fenerbahçe camiası. Yani bizim gerçekten Galatasaray maçına galibiyet parolası ile çıkmaktan başka bir çaremiz yok ama sonuçta Galatasaray'ı yeneriz, yenemeyiz, cuma günü göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"EN KÖTÜ BİR PUAN İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray maçları öncesinde sosyal medya üzerinden kendisinin hedef gösterildiğini belirten Yıldırım, "Futbolda ne olduğunu bilmediğimiz insanlar sosyal medya üzerinden bize saldırıyor, laflar söylüyor. Ben de insanım bir yere kadar dayanma gücüm var. Bunlardan etkilenmiyorum desem yalan olur ama bunlar gelip geçecek.

Cuma günü bir maç bitecek, ondan sonra 7 tane daha maç var. Ondan sonra sezon bitecek. Sonrasında transfer başlayacak. Yani bu futbol hiç durmadan 12 ay giden bir şey, onun için benim sağlıklı olmam lazım, iyi düşünmem lazım.

Duygusal olmamam lazım, bir sürü şeyler yapmam lazım ama Türkiye şartlarında böyle olmuyor, benim Fransa'da takımım var, hiç böyle problem yaşamıyorum. Yani hiç böyle bir baskı yok, herkes mutlu ama Türkiye'de mutlu yapma şansınız yok maalesef." diye konuştu.

Galatasaray'ın kendilerinin rakibi olmadığını belirten Yıldırım, ancak Samsunspor'un her maçta olduğu gibi 3 puan veya en kötü 1 puan almak için sahaya çıkacağını dile getirdi.

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Son Dakika Spor Yüksel Yıldırım'dan bomba Galatasaray sözleri: Cuma günü göreceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Dracarys null:
    Keltoş ne yaygara çıkardın be. Samsun başkanı olmasan o kadar paran olmasına rağmen kimse seni tanımıyor. Hala çıkıp yeneceğiz diyemiyon. Tıpkı oyuncuların gibi yanar dönersin.... 15 15 Yanıtla
  • Ferhat Akbulak:
    bütün kalbimiz sizinle Samsunspor 9 11 Yanıtla
  • Sinan Aydın:
    Fenerbahçe ne hakla size baskı kuruyor 8 5 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Fenere cici görünme çabasında Galatasaray saplar geçer bu yorumu unutmayın hatırlatacağım o gün 3 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    vazelin sürün domalmadan önce. sanki sizi bilmiyoruz 0 0 Yanıtla
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