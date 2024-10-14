Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu - Son Dakika
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Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, milli ara sonrası Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Lig maçı hakkında açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'yi yenmek için sahaya çıkacaklarını söyleyen Yıldırım, ''Bizim tarihte Fenerbahçe'yi dörtlediğimiz maçlar olmuştu. Minibüsçüler, ''Arkayı Fenerleyelim'' diye espriler çıkarıyordu geçmişte. Şimdi bunları şehirde taraftarlar kullanmaya başladı'' dedi.

14.10.2024 09:38  Güncelleme: 09:56
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Süper Lig'e bu sezon fırtına gibi başlayan Samsunspor'da Başkanı Yüksel Yıldırım, milli ara sonrası Fenerbahçe ile oynayacakları maç hakkında bomba açıklamalarda bulundu.

"SAMSUN, DÖRT GÖZLE MAÇI BEKLİYOR"

Sarı-lacivertlileri yenmek için sahaya çıkacaklarını dile getiren Yıldırım, milli aradan sonra oynayacakları Fenerbahçe maçı için, " Türkiye'nin büyük takımlarından biri olan Fenerbahçe ile oynayacağımız maç. Bizim bulunduğumuz konumdan dolayı maçın çok Türkiye'nin ilgi odağına oturacağını düşünüyoruz. İster istemez de tabii Fenerbahçe konumunu yukarı çekmek için 3 puan parolasıyla çıkacaktır. Samsunspor'un da buraya şansa gelmediğini, planlı, başarılı bir çalışmanın sonucu geldiğini göstermek istiyoruz. Beşiktaş maçından çok daha iyi oynamak istiyoruz. Beşiktaş maçında 3 kere geldiler, 2 gol oldu. Biz pozisyonları değerlendiremedik. Sezonun ilk maçıydı, sahamız iyi değildi, biz hazır değildik. Şimdi takım oturdu. Sahamızı düzeltebileceğimiz kadar düzelttik. Sakatlarımız var, yetiştirmeye çalışıyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Stadyumun dolu olacağına düşünüyorum. Samsunspor taraftarı inanılmaz heyecanlı. Samsun, dört gözle bu maçı bekliyor" dedi.

"ARKAYI FENERLEYELİM"

Sözlerine devam eden Yıldırım, sözlerine, "Bizim tarihte Fenerbahçe'yi dörtlediğimiz maçlar olmuştu. Minibüsçüler, "Arkayı Fenerleyelim" diye espriler çıkarıyordu geçmişti. Şimdi bunları şehirde taraftarlar kullanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE Mİ YATACAĞIM?"

Geçen sezon oynanan maçı da hatırlatan Yıldırım, "Yüksel Yıldırım'ın olduğu yerde ne maç satılır ne maç verilir ne de bir şey yapılır. Amerika'da yetişmiş bir insanım. Bizde öyle piyasadaki şeyler gibi değil. Yıllarca bağırdım, "Türkiye'de şike var" dedim. "Şampiyonluğumu alıyorlar" dedim. Kimse ses etmedi. Böyle bir laf söyleyen adam gidip Fenerbahçe'ye mi yatacağım? Çıkacağım ve yenmeye çalışacağım. Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da Trabzonspor'u da yenmek istiyorum. İkinci yarıda Beşiktaş'ı da yenmek istiyorum. Samsunspor bu. Türkiye'de futbolun ilerleyebilmesi için böyle yarışan takımların fazlalaşması lazım yoksa biz rakı masasında meze gibi bir şeyiz. Çıksın Galatasaray 5 atsın, Fenerbahçe 5 atsın. Yok öyle bir dünya. Biz çıkıp yenmek istiyoruz. Bu da en doğal hakkım. Ben geçen sene Fenerbahçe'den puan aldım diye beni hedefe koydular. Fenerbahçe evinde gidiyor Galatasaray'a 3-1 yeniliyor hiç kimse bir şey söylemiyor. O zaman Fenerbahçe maç maç mı satıyor Galatasaray'a diyelim. Oynamıyorlar diye. Biz çıkacağız, ne diyorum Beşiktaş'a oynadığımızın çok daha iyisini oynayacağız Fenerbahçe maçında. Bunu istiyoruz ama yapıp yapamayacağımızı maç günü göreceğiz." dedi.

Yüksel Yıldırım\'dan Fenerbahçe\'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu

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Son Dakika Spor Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Yusuf cihan:
    Haddini bil Rakip FENERBAHÇE Bismillah diyeceksin 22 16 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Maçı satacaksınız 4 15 Yanıtla
  • krall 55:
    akilli ol fener bu sefer baska samsunspor var karsinda 4 7 Yanıtla
  • Volkan Ceylan:
    Başkaaaan bu ağız iyi ağız değil başkaaaan. 9 1 Yanıtla
  • Yücel Yetim:
    Evettt doğru Yücellll hocayla sezonun son maçını sattığınızda oldu. 3 0 Yanıtla
  • Bay Pipo:
    hadsiz adam. gese maçında oyuncuların şike yaparken sus ama 1 0 Yanıtla
  • Hakan Yılmaz:
    Samsunspor arkayı 4 de garantiledi :))şimdiden 0 0 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Doğru maç satmazsın ama aklı karışan gs ye yatan oyuncuların olur. Şu açıklamalara kadar fener yenemez diyordum ama artık fener maçı alır diyor ve atıyorum 2 bin verip büyük keyifle maçı izleyecem. 0 0 Yanıtla
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