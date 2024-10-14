Yüksel Yıldırım\'dan Fenerbahçe\'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu

Spor

Süper Lig'e bu sezon fırtına gibi başlayan Samsunspor'da Başkanı Yüksel Yıldırım, milli ara sonrası Fenerbahçe ile oynayacakları maç hakkında bomba açıklamalarda bulundu.

"SAMSUN, DÖRT GÖZLE MAÇI BEKLİYOR"

Sarı-lacivertlileri yenmek için sahaya çıkacaklarını dile getiren Yıldırım, milli aradan sonra oynayacakları Fenerbahçe maçı için, " Türkiye'nin büyük takımlarından biri olan Fenerbahçe ile oynayacağımız maç. Bizim bulunduğumuz konumdan dolayı maçın çok Türkiye'nin ilgi odağına oturacağını düşünüyoruz. İster istemez de tabii Fenerbahçe konumunu yukarı çekmek için 3 puan parolasıyla çıkacaktır. Samsunspor'un da buraya şansa gelmediğini, planlı, başarılı bir çalışmanın sonucu geldiğini göstermek istiyoruz. Beşiktaş maçından çok daha iyi oynamak istiyoruz. Beşiktaş maçında 3 kere geldiler, 2 gol oldu. Biz pozisyonları değerlendiremedik. Sezonun ilk maçıydı, sahamız iyi değildi, biz hazır değildik. Şimdi takım oturdu. Sahamızı düzeltebileceğimiz kadar düzelttik. Sakatlarımız var, yetiştirmeye çalışıyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Stadyumun dolu olacağına düşünüyorum. Samsunspor taraftarı inanılmaz heyecanlı. Samsun, dört gözle bu maçı bekliyor" dedi.

"ARKAYI FENERLEYELİM"

Sözlerine devam eden Yıldırım, sözlerine, "Bizim tarihte Fenerbahçe'yi dörtlediğimiz maçlar olmuştu. Minibüsçüler, "Arkayı Fenerleyelim" diye espriler çıkarıyordu geçmişti. Şimdi bunları şehirde taraftarlar kullanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE Mİ YATACAĞIM?"

Geçen sezon oynanan maçı da hatırlatan Yıldırım, "Yüksel Yıldırım'ın olduğu yerde ne maç satılır ne maç verilir ne de bir şey yapılır. Amerika'da yetişmiş bir insanım. Bizde öyle piyasadaki şeyler gibi değil. Yıllarca bağırdım, "Türkiye'de şike var" dedim. "Şampiyonluğumu alıyorlar" dedim. Kimse ses etmedi. Böyle bir laf söyleyen adam gidip Fenerbahçe'ye mi yatacağım? Çıkacağım ve yenmeye çalışacağım. Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da Trabzonspor'u da yenmek istiyorum. İkinci yarıda Beşiktaş'ı da yenmek istiyorum. Samsunspor bu. Türkiye'de futbolun ilerleyebilmesi için böyle yarışan takımların fazlalaşması lazım yoksa biz rakı masasında meze gibi bir şeyiz. Çıksın Galatasaray 5 atsın, Fenerbahçe 5 atsın. Yok öyle bir dünya. Biz çıkıp yenmek istiyoruz. Bu da en doğal hakkım. Ben geçen sene Fenerbahçe'den puan aldım diye beni hedefe koydular. Fenerbahçe evinde gidiyor Galatasaray'a 3-1 yeniliyor hiç kimse bir şey söylemiyor. O zaman Fenerbahçe maç maç mı satıyor Galatasaray'a diyelim. Oynamıyorlar diye. Biz çıkacağız, ne diyorum Beşiktaş'a oynadığımızın çok daha iyisini oynayacağız Fenerbahçe maçında. Bunu istiyoruz ama yapıp yapamayacağımızı maç günü göreceğiz." dedi.