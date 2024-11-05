Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye sert sözler: Siz niye 3-1 yenildiniz - Son Dakika
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Spor

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye sert sözler: Siz niye 3-1 yenildiniz

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden kendini eleştiren ve Galatasaray'a maç satacağını öne süren Fenerbahçelilere çok sert çıktı. Yıldırım açıklamasında, "Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. 'Adalet' deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız" dedi.

05.11.2024 12:07
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Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray maçı öncesi 'sessiz kalmakla' suçlanan Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere çok sert yanıt verdi.

"SAMSUNSPOR ASLA MAÇ SATMAZ"

Yıldırım, "Biz sahada konuşuyoruz. Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın. Benim Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacakta. Bu böyle biline Fenerbahçeliler tarafından" ifadelerini kullandı.

"SİZ NEDEN YENİLDİNİZ?"

Fenerbahçelilere tepki gösteren Yıldırım, "Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. 'Adalet' deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız" dedi.

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye sert sözler: Siz niye 3-1 yenildiniz
Yüksel Yıldırım\'dan Fenerbahçe\'ye sert sözler: Siz niye 3-1 yenildiniz

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Son Dakika Spor Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye sert sözler: Siz niye 3-1 yenildiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Kenan KODALAK:
    EZİK OLUNCA SAHASINDA NEDEN 3 TANE YEDİĞİNİ AÇIKLAYAMADAN ALGI YAPMAYA KALKARLAR. 180 31 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Sen evinde ezik ezik top oyna ondan sonra tek kelime edeme kepaze ol sonra millete salla bu nedir yahu . Gidin Acun dan Ali den hesap sorun önce başarısıza başarısız diyemiyorsunuz 114 17 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Ağlak fener Şerro ferhat 79 20 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Samsun'un hemen kıcı kalkmış seneye düşerler 76 19 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    averaj takımı bile Fenerime sallar oldu. ahh Aziz baba ahh. 87 7 Yanıtla
  • Mustafa Elibol:
    3 değil o yapıdır ???????? 82 3 Yanıtla
  • CruSiuto CRUS:
    kuş familyasına füze atılırmı sapanla vursan da olur 77 2 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    çok güzel ce ap vermiş sayın başkan.kusbshceye 65 10 Yanıtla
  • sudem meliss:
    kendini ne sanıyorsun başkan bu hafta Galatasaray skckk bekle sen 60 9 Yanıtla
  • Burak Şan:
    NAMERT FERHAT 59 2 Yanıtla
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