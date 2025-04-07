Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçelileri küplere bindiren paylaşım - Son Dakika
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Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçelileri küplere bindiren paylaşım

Yüksel Yıldırım\'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçelileri küplere bindiren paylaşım

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde kendisine gelen bir mesajı "gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim.... Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldırım'ın bu paylaşımı sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti.

07.04.2025 17:59
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Verdiği demeçlerle Fenerbahçe camiasının tepkisini çeken Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri kızdıracak. bir paylaşımda bulundu.

"'FENERBAHÇELİLERİ BİR GÜNLÜĞÜNE DE OLSA SAMSUNSPORLU YAPACAĞIM' DEMİŞTİM"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile sahasında karşılaşacak Samsunspor'da başkan Yıldırım, kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Yüksel Yıldırım, bu paylaşımına, "Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim.... Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma... Allah'a şükürler olsun.." notunu düştü.

İŞTE YILDIRIM'A GELEN O MESAJ

Yüksel Yıldırım'ın paylaştığı mesajda, "Anadolu'nun İstanbul'a karşı savaşan son kalesi." ifadeleriyle birlikte Süper Lig puan tablosunun yer aldığı görüldü.

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri küplere bindirecek paylaşım

FENERBAHÇELİLER TEPKİLİ

Öte yandan başkan Yıldırım'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve en çok konuşulanlar arasına girdi. Etkileşim yağmuruna tutulan paylaşıma sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağdı.

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Son Dakika Spor Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçelileri küplere bindiren paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Gazi Uslu:
    hassi....ordan yalakalık yapmana gerek yok sen ne buk olduğunu biliyoruz.Sen bu sene tuttu seneye bakacağız.FENERBAHÇE asansör takım değildir gelip giden bi takımda değildir.FENERBAHÇE TÜRKİYE nin bir ÇINARIDIR.Obir sevdadır,aşk tır sevinçtir hüzündür bunuda FENERBAHÇE li olmayan anlayamaz.Bütün takımlar birdir ama FENERBAHÇE tek tir 36 29 Yanıtla
  • Alper006 :
    Yüksel yıldırım doğruyu söylemiş fenerliler neden tepkili hadi fenerliler çıksın Galatasaray Samsunspor u yensin istiyoruz desinler gorelim 36 18 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    Samsun'un başkanının galatasaraylı olduğunu bilmeyen mi var 37 7 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Galatasaray maçını 2-0 alırız veya 3-1 üçüncülüğü kolay kolay bırakmayız Samsunspor Avrupa Ligi'ne gidecek o kadar 14 29 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    klasik samsun GS a domalirlar. 21 2 Yanıtla
  • Aa145394:
    ben fenerli olarak diyorum ne tepkisi, doğru o gün samsunsporlu olacağız. beklentimiz var yani yalan yok. samsun güçlü bir takım 16 6 Yanıtla
  • Mehmet özçelik:
    Nasıl olsa yatacaksın gs ye neden samsun sporlu olsunlar ki. Bu ithamım samsun spor camiasına değil sadece başkanına. Bu lig manisa spor denizli spor u gördü. Kendin için değil de başkası için oynarsan tarih olursun. 11 2 Yanıtla
  • Flankes0107:
    senin bu ligde fazla şansın yok serseri bir sene bilemedin iki sene sonra küme düşmemeye oynarsın 11 1 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    zirveden 20 puan fark yemek ne zaman mücadele oldu hatt maç fazlan var 5 3 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    maça kadar fenerlilerde samsunlu olacak maç bittikten sonrada maçı sattı diyecekler samsunu topa tutacaklar başta boş konuşup algı siye tuturan acun efendi ve başkanı federasyon her istediklerini yaptığı halde hala şikayetciler tff.den... 3 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçelileri küplere bindiren paylaşım - Son Dakika
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