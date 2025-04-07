Verdiği demeçlerle Fenerbahçe camiasının tepkisini çeken Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri kızdıracak. bir paylaşımda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile sahasında karşılaşacak Samsunspor'da başkan Yıldırım, kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Yüksel Yıldırım, bu paylaşımına, "Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim.... Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma... Allah'a şükürler olsun.." notunu düştü.
Yüksel Yıldırım'ın paylaştığı mesajda, "Anadolu'nun İstanbul'a karşı savaşan son kalesi." ifadeleriyle birlikte Süper Lig puan tablosunun yer aldığı görüldü.
Öte yandan başkan Yıldırım'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve en çok konuşulanlar arasına girdi. Etkileşim yağmuruna tutulan paylaşıma sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağdı.
Son Dakika › Spor › Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçelileri küplere bindiren paylaşım - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (13)