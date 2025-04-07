Yüksel Yıldırım\'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçelileri küplere bindiren paylaşım

Verdiği demeçlerle Fenerbahçe camiasının tepkisini çeken Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri kızdıracak. bir paylaşımda bulundu.

"'FENERBAHÇELİLERİ BİR GÜNLÜĞÜNE DE OLSA SAMSUNSPORLU YAPACAĞIM' DEMİŞTİM"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile sahasında karşılaşacak Samsunspor'da başkan Yıldırım, kendisine gelen bir mesajı paylaştı. Yüksel Yıldırım, bu paylaşımına, "Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim.... Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma... Allah'a şükürler olsun.." notunu düştü.

İŞTE YILDIRIM'A GELEN O MESAJ

Yüksel Yıldırım'ın paylaştığı mesajda, "Anadolu'nun İstanbul'a karşı savaşan son kalesi." ifadeleriyle birlikte Süper Lig puan tablosunun yer aldığı görüldü.

FENERBAHÇELİLER TEPKİLİ

Öte yandan başkan Yıldırım'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve en çok konuşulanlar arasına girdi. Etkileşim yağmuruna tutulan paylaşıma sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağdı.