Yunanistan maçı sonrası milli basketbolculardan açıklamalar - Son Dakika
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Yunanistan maçı sonrası milli basketbolculardan açıklamalar

28.02.2022 22:09
Yunanistan maçı sonrası milli basketbolculardan açıklamalar

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 4'üncü maçında Yunanistan'a 76-67 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Metecan Birsen ve Oğuz Savaş müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 4'üncü maçında Yunanistan'a 76-67 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Metecan Birsen ve Oğuz Savaş müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Metecan Birsen, bugün galibiyeti çok istediklerini söyleyerek, "Güzel de bir atmosfer vardı. Kaybettiğimiz için üzgünüz. İyi mücadele ettiğimize inanıyorum. Küçük detaylarla kaybettik maçı. Önümüzde şimdi iki maç daha var, haziranda. Onlara odaklanıp gruptan çıkmak istiyoruz. Takımımıza inanıyorum" dedi.OĞUZ SAVAŞ: KEŞKE KAZANABİLSEYDİK

Takımın en deneyimli ismi Oğuz Savaş ise takımı tebrik ettiğini kaydetti ve şu ifadeleri kullandı: "Çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. 3'üncü periyotta konsantrasyon kaybıyla 15 sayı geriye düştük. Sonra geri dönmek için çok iyi efor sarf ettik. Maçın sonu geldiğinde bu yorgunlukla çok basit hatalar yaptık. Top kayıpları oldu. Maç boyunca verdiğimiz hücum ribaundları vardı. Kaybettik. Bundan sonra yapmamız gereken şey bundan sonraki iki maçı kazanarak gruptan çıkmaya çalışmak. İki maçta da çok iyi mücadele ettik. Hem burada hem orada. Ama olmadı. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Çok güzel bir atmosfer de vardı, seyirci de vardı. Keşke kazanıp onlara bir galibiyet hediye edebilseydik. Keşke kazanabilseydik."

- İstanbul
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Yunanistan: 67-76 Yunanistan: 67-76 A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarına başladı A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası, Oğuz Savaş, Yunanistan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yunanistan maçı sonrası milli basketbolculardan açıklamalar - Son Dakika


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