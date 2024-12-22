Yunus Akgün, Arda Güler'in yanına gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yunus Akgün, Arda Güler'in yanına gidiyor

Geniş Video İzle

Performansıyla Galatasaray'ın vazgeçilmezlerinden olan Yunus Akgün ile La Liga'dan Valencia ilgileniyor. İspanyol ekibinin gözlemcileri, Cimbom'un Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçta Yunus'u tribünden izleyecek.

22.12.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla bu sezon harikalar yaratan ve Avrupa kulüplerini peşine takan Yunus Akgün, İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia'nın transfer listesine girdi.

GÖZLEMCİ GÖNDERDİLER, TRİBÜNDEN TAKİP EDİLECEK

Sözcü'de yer alan habere göre; İspanya La Liga takımlarından Valencia, milli yıldız Yunus Akgün ile ilgileniyor İlk adımı atmaya hazırlanan İspanyol ekibi, sarı kırmızılı takımın Kayserispor ile oynayacağı maça gözlemci gönderdi. Valencia'nın temsilcileri, Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı maçı tribünden takip edecek.

LA LİGA'DAKİ 4. MİLLİ FUTBOLCU OLABİLİR

24 yaşındaki futbolcu, söz konusu transferin gerçekleşmesi durumunda Arda Güler ( Real Madrid), Cenk Özkacar (Real Valladolid), Bertuğ Yıldırım (Getafe)'ın ardından bu sezon La Liga'da forma giyen 4. milli futbolcu olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray'a dönen ve Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin ardından sarı kırmızılı takımda daha fazla forma şansı bulan Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atarken, Süper Lig'de ise 15 müsabakada 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Yunus'un sarı-kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yunus Akgün, Arda Güler\'in yanına gidiyor

Yunus Akgün, Galatasaray, Real Madrid, Kayserispor, Arda Güler, Valencia, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunus Akgün, Arda Güler'in yanına gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • vasfi demir:
    haha kümeye oynayan Valencia bile almaz bu balonları hani Liverpool almıştı ya barış kazma alperi ))) 5 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Vasıfsız Eleman Aranıyor 3 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Valencia neresi mardin neresi 2 2 Yanıtla
  • Ali :
    Bizim medya hergün bir Futbolcumuzu Avrupaya gönderiyor, ama nedense hep fos cikiyor. 0 3 Yanıtla
  • Kadir yılmaz:
    kedi ulaşamıyacağı ciğere mındar dermiş. yunus un trabzon maçında çaktığı gollen muhteşem pası, bazılarına fena batmış. bıdı bıdı yapacağınıza kendi takımlarınızın rezillikleriyle uğraşın. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam’da görüştü Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
14:53 Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda
14:48 Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey’de hesap vermeli Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey'de hesap vermeli
13:36 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
10:47 ABD, Kızıldeniz’de kendi savaş uçağını düşürdü ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 15:47:31. #1.11#
SON DAKİKA: Yunus Akgün, Arda Güler'in yanına gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.