Yunus Akgün, Beşiktaş derbisi öncesi PFDK\'ya sevk edildi

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün, dev derbi öncesinde PFDK'ye sevk edildi.

SEBEBİ HAKARET İÇEREN PAYLAŞIMI

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Kulübü futbolcusu Yunus Akgün'ün Antalyaspor müsabakası sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."