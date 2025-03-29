Yunus Akgün'den Beşiktaş'a canlı yayında olay sözler - Son Dakika
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Spor

Yunus Akgün'den Beşiktaş'a canlı yayında olay sözler

Yunus Akgün\'den Beşiktaş\'a canlı yayında olay sözler

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası röportajında siyah-beyazlıların sevinç gösterisine tepki gösterdi. Akgün, ''Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımını yendiler. Ondan bu kadar çok seviniyorlar herhalde... 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız.'' ifadelerini kullandı.

29.03.2025 23:09
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Süper Lig devi Galatasaray'ın, Beşiktaş mağlubiyetiyle Trendyol Süper Lig'de deplasmandaki 25 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Siyah-beyazlıların maç sonunda gösterdiği sevince tepki gösteren Yunus Akgün, maç sonu röportajında flaş ifadeler kullandı.

"MAYIS'TA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Maçla ilgili konuşan Yunus Akgün "Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

"25 PUAN FARK OLDU YANILMIYORSAM"

Beşiktaşlı futbolculara ve sevinç gösterilerine tepki gösteren Akgün, "Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımını yendiler. Ondan bu kadar çok seviniyorlar herhalde... 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız." ifadelerini kullandı. Yunus'un bu ifadelerinin ardından Beşiktaş taraftarı büyük tepki gösterdi.

Galatasaray, Yunus Akgün, Beşiktaş, Türkiye, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunus Akgün'den Beşiktaş'a canlı yayında olay sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • mustafa sagdic:
    hakemler her zaman adil yonetse sizin buyuklugunuz kalmaZ 130 53 Yanıtla
  • mesut1244:
    Adamlar hakkıyla yendiler ne mızıklıyorsun 110 27 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Yenilen Pehlivan gürese doymazmis. Türkiyenin en büyük takimiymis. 15 senedir TFF yardimiyla isi yürütüyordunuz. Ondan olmasin sakin. 103 33 Yanıtla
  • 250500:
    Ne yani yendik diye üzülecekmıyız Yunus 86 20 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    Çocuk işte ne diyecek başka 80 17 Yanıtla
  • Sefa Hisar:
    Bu futbolla Galatasarayın şampiyon olması imkansız. 65 13 Yanıtla
  • M48a5t2*:
    namağlup şampiyon olacaklarmış. denyo 56 14 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    bir GS li olarak,bırak bu bahaneleri yunus oynayacaksın ruhsuz gibi oyna sonra rakibe suç at,ne yapacak sana maç mı verecek? 62 5 Yanıtla
  • Ankara null:
    saplamaya devam.ENBUYUK GALATASARAY..2MILYAR TARAFTARIYLA 16 33 Yanıtla
  • Ugur Kula:
    Sen sus….! 70 dakika yattın uyudun…. Takım 10 kisi değil, 9 kişi mücadele etti!!! 44 4 Yanıtla
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