Büyük tepki çekmişti! Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Spor

Büyük tepki çekmişti! Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu

Büyük tepki çekmişti! Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu

2-1 siyah-beyazlıların kazandığı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından "Türkiye'nin en büyük kulübünü yendikleri için bu kadar sevinmeleri normal" şeklinde sözler sarf eden ve büyük tepki alan Galatasaraylı Yunus Akgün, bu sözlerine gelen tepkilere yanıt verdi. Akgün, "Bizi kimse saha dışına çekemeyecek, sahada herkese cevabını vereceğiz, Kadıköy'e kazanmaya gidiyoruz" dedi.

01.04.2025 09:41
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Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da, Yunus Akgün'ün karşılaşmanın ardından söylediği sözler konuşulmaya devam ediyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yunus, derbi sonrası yayıncı kuruluşa verdiği röportajda " Türkiye'nin en büyük kulübünü yendiler. İlk defa yenildik. 25 puan fark oldu galiba. Türkiye'nin en büyük kulübünü yendikleri için bu kadar sevinmeleri normal." açıklamalarını yapmıştı. Sarı kırmızılı futbolcunun bu sözleri başta Beşiktaş camiası olmak üzere futbolseverlerin tepkisini çekmişti.

"KADIKÖY'E KAZANMAYA GİDİYORUZ"

Yunus Akgün, yaptığı açıklamayla ilgili gelen tepkilere yanıt verdi. BTV Youtube kanalından Bışar Özbey'e konuşan Akgün, "Bizi kimse saha dışına çekemeyecek, sahada herkese cevabını vereceğiz, Kadıköy'e kazanmaya gidiyoruz" dedi.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi 2 Nisan Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

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Son Dakika Spor Büyük tepki çekmişti! Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Burhan Kırac:
    Beşiktaş maçı ile ilgili söylemlerine cevap vermiyor 360 derece Fırıldak gibi Konuyu değiştiriyor. Aci var mı acı eziklkkkk 36 5 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Ayaklarınız bir yere bassın kendinizi sürekli dev aynasında görmeyi bırakın. Avrupa da sıradan takımlara elenip kuyruğu kıstırıp geri geliyorsunuz. Rakip kim olursa olsun saygı göstermek zorundasın. Kaldı ki rakibin 3 büyükler den biri. Ondan sonra da kalkıp saha dışına çekmek isteyenler var demenin manası yok çünkü konuşmalarınla buna zemin hazırlayan sensin. 8 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    niye büyük tepki çeksin? yunus haklı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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