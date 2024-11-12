Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif - Son Dakika
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Spor

Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif

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Avrupa'nın devlerini peşine takan Yunus Akgün'ü kaybetmek istemeyen Galatasaray, milli yıldız ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 55 milyon TL'lik maaş konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, Yunus'un 2026'ya kadar olan kontratı da 2028 yılına kadar uzatılacak. Performansıyla parmak ısırtan 24 yaşındaki futbolcu, 17.2 milyon TL ile en az kazanan futbolcular arasında yer alıyor.

12.11.2024 19:21
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Galatasaray'ın bu sezonki yıldız ismi Yunus Akgün'ün talipleri artıyor. Avrupa'dan birçok takımın izlediği milli futbolcuyu takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılı takım, yeni sözleşme konusunda mutlu sona yaklaştı.

ANLAŞMA TAMAM GİBİ, ARTIK 55 MİLYON TL KAZANACAK

Yunus Akgün için düğmeye basan Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki futbolcuya zam yaparak yıllık maaşını 55 milyon TL'ye çıkartacak bir teklif iletti. Kontratın süresi ise 2028 yılına kadar uzatılacak. Taraflar, büyük ölçüde anlaşma sağladı. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunus, 17.2 milyon TL ile en az kazanan futbolcular arasında yer alıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gidişiyle formayı alan ve aldığı günden beri bırakmayan Yunus Akgün, bu sezon sarı-kırmızılı takıma en çok katkı yapan futbolculardan bir tanesi Galatasaray ile 16 maça çıkan Yunus, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında fileleri havalandırmayı başaran milli yıldız, turnuvadaki 4 maçta da gol atmayı başardı.

Yunus Akgün\'e 55 milyonluk teklif

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Son Dakika Spor Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Galatasaray Spor kulübü:
    Şanlı Galatasaray’ımızın en az maaş alan futbolcusu kuşların kadrosu kadar maşallah 28 14 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    bu paralar etmez bırakın bu algıyı 13 20 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Ya arkadaş iki maç iyi oynayan adamı hemen 50 milyon 100 milyon transfer ediyorsunuz sanki Burası İngiltere Premier Lig'de oynuyorlar bu adamlardan ki altı üstü Türkiye Ligi'nde oynuyorlar 9 14 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Değmez Bile İyice Şişirdiler 5 9 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan:
    17.2 milyon en az Way be 12 2 Yanıtla
  • Emre Acar:
    İlginç az kazanan futbolcu 20 milyon onunda maaşına %200 zam bizede %15 verseler gözüne bakıyor herkesin 8 0 Yanıtla
  • Sıradan vatandaş:
    finansal fairplay? 2 5 Yanıtla
  • Orçun Kömür:
    Barış alper 2 ?? bi bitmediniz hımınaaaa 2 2 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    Türk futbolcuların aldığı rakam fazla görünsün diye TL olarak yazıyorlar. Yabancıların ise 2 milyon dolar gibi telaffuz ediyorlar 2 1 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    Mümkün değil cincondan başkasıda vermez bunparayı bana ne top oynuyorda bunparalar konuşuluyor boş boş topçunun rakamını yükseltipöpiyada yapmaya çalışıyorlar 1 2 Yanıtla
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