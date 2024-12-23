Yunus Akgün, piyasa değerini 30'a katladı - Son Dakika
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Spor

Yunus Akgün, piyasa değerini 30'a katladı

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Galatasaray'ın vazgeçilmez yıldızı Yunus Akgün, piyasa değerini son 6 yılda 27.5 kat artırdı. 24 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 11 milyon euroya yükseldi. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılışından sonra yıldızını parlatan Yunus, attığı güzel goller ve yaptığı skor katkısıyla adından sıkça söz ettiriyor.

23.12.2024 16:11
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun gidişiyle formayı alan ve ortaya koyduğu performans takımın en önemli isimlerinden birine dönüşen Yunus Akgün, yaptığı skor katkısıyla da adeta sarı-kırmızılı takımı sırtlıyor. Milli yıldızın başarılı performansı, oyuncunun piyasa değerine de yansıdı.

KARİYER REKORU: DEĞERİNİ 27.5 KAT ARTIRDI

24 yaşındaki futbolcu, son 6 yılda piyasa değerini tam 27.5 katına çıkardı. Yunus Akgün, Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte büyük bir sıçrama yaşadı ve değerini 11 milyon euro seviyesine çekti. Böylece Yunus, kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaşmış oldu.

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Şimdiden kariyerinin en iyi sezonunu yaşayan Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıkıp 1601 dakika sahada kaldı. Yunus, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi. Milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi

Yunus Akgün, piyasa değerini 30\'a katladı

Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunus Akgün, piyasa değerini 30'a katladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf Yücel:
    Bu çocuk ardadan 2 kat üstün 60 milyon eder yeminle. 2 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    transfer Markt Türkiye temsilcisi köyü febeli. prime sezonu geçiren barış alperin bile değerini düşürmüş. şu an 11m Euro ya Yunusun parmağını vermez Galatasaray 0 1 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    ne 11 50 milyondan aşağı satipmaz yunus bu seviyede bir oyuncuyu 50 den aşağı alamazsin 1 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Aslanım Benim Değer mi Hiç 1 0 Yanıtla
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