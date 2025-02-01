Yunus Akgün'ün talebi Galatasaray'ı şoke etti - Son Dakika
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Spor

Yunus Akgün'ün talebi Galatasaray'ı şoke etti

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Galatasaray'da yükselen formuyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Yunus Akgün, talepleriyle yöneticileri şoke etti. Yunus Akgün'ün menajeri ile birlikte talep ettiği yıllık ücretin 3 milyon euro olduğu iddia edildi. Yönetimin bu krizi çözmeye çalıştığı, ancak şu an için bir anlaşma zemini görülmediği belirtildi.

01.02.2025 10:51
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Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon inanılmaz işlere imza atan ve performansıyla ağızları açık bırakan Yunus Akgün, talepleriyle yöneticileri şoke etti. Avrupa Ligi'nin en golcü oyuncularından biri olan milli futbolcuda kriz çıktı.

BOMBA İDDİA: 3 MİLYON EURO İSTİYOR

Sezona müthiş bir başlangıç yapan, devre arasında yeni sözleşme imzalaması beklenen, ancak imza geciktikçe mutsuz bir görüntü ortaya koyan ve düşüşe geçen Yunus Akgün için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kulübe yakın kaynaklardan verilen bilgiye göre 24 yaşındaki oyuncunun menajeri ile birlikte talep ettiği yıllık ücret tam 3 milyon euro.

Yunus Akgün'ün talebi Galatasaray'ı şoke etti

SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR

Yönetimin bu krizi çözmeye çalıştığı, ancak şu an için bir anlaşma zemini görülmediği iddia ediliyor. Milli futbolcunun sözleşmesi 2026 yazında sona erecek.

Yunus Akgün\'ün talebi Galatasaray\'ı şoke etti

Yunus Akgün, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunus Akgün'ün talebi Galatasaray'ı şoke etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Muhammedd:
    eski kulübünde 300 bin euro kazanan Sallai ve Jakobs'a 2,5 milyon euro maaş verirsen, gelmek ve kalmak isteyen her oyuncu 5'de ister 10'da ister. Beceriksiz yönetim İSTİFA! 92 1 Yanıtla
  • Vatanperver:
    1 milyon eurodan fazla etmez son 5 maçtır tamamen bitik, önce bir sezon destan yaz kardeşim sonra zam iste..hele bi dur bakalım.. 48 6 Yanıtla
  • barış özcan:
    Hepsi aynı, düne kadar çöp olanları sen parlat sonra sana diklensin, nerde vefa. Yunus, Osai vb . 34 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    hakli kotu batsualiye 3.5m vereceksin yedek oturacak bu niye ucuza oynasin yunus hakli aynen devam 27 3 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    AZ BİLE İSTEMİŞ...YABANCIYA 5.... YERLİYE 1 ....YOK YAAAAAAA.... 15 12 Yanıtla
  • Emir Emir:
    YATARAK 8-10 MİLYON AVRO ALAN YABANCILAR OLDUĞU TAKIMDA YUNUS AKĞÜN 3 MİLYON AVRO AZ İSTEMİŞ,YUNUS'UN ADI YOHAN VEYA YUNİSİNHO OLSAYDI ENAZ 5 MİLYON GARANTİ ÜCRET ALIRDI. 13 0 Yanıtla
  • Sinan Aydın:
    İlk defa bu sezon kendini üç beş gösterdin hemn neyin havasına girdin acaba 7 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    yollayin gitsin aç gözlü pezevengi 6 2 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Hey dostum ne oluyor böyle? 3 0 Yanıtla
  • keke43 null:
    gönderin gitsin çok pozisyon harcıyor. hic bir yerde başarılı olamaz. kollektif futboldan çok uzak. 2 0 Yanıtla
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