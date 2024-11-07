Yunus Akgün yuvadan uçuyor - Son Dakika
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Spor

Yunus Akgün yuvadan uçuyor

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Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Yunus Akgün'ün Barcelona'nın radarına girdiği belirtildi. Galatasaray'ın maçlarını takip ederek Akgün'ün performansını değerlendirecek olan Barcelona'nın, devre arasında bir transfer teklifi yapmayı planladığı ifade edildi.

07.11.2024 14:07  Güncelleme: 14:16
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Süper Lig devi Galatasaray'daki başarılı performansıyla göz dolduran ve adından söz ettiren Yunus Akgün'ün Barcelona'nın radarında olduğu yazıldı.

ÇIKIŞA GEÇTİ

Katalan medyasında çıkan haberlere göre Barcelona Akgün'e teklif yapacak. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası formayı alan Yunus Akgün, 14 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

RADARA ALDILAR

İspanyol devi Barcelona'nın Galatasaray maçlarını takip edeceği ve Yunus Akgün'ün performansına göre devre arasında transfer teklifi yapacağı aktarıldı.

Yunus Akgün yuvadan uçuyor

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Son Dakika Spor Yunus Akgün yuvadan uçuyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Turan Akhan:
    kaynak ebinizin kuyruğu heralde 9 0 Yanıtla
  • Jesus Yıldız:
    Pena yi alin 0 0 Yanıtla
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