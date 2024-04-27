Yunus Akgün'ün takımı Leicester City, Premier Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Spor

Yunus Akgün'ün takımı Leicester City, Premier Lig'e yükseldi

QPR, İngiltere Championship'in 45. haftasında sahasında 2. sıradaki Leeds United'ı 4-0 mağlup ederek lider Leicester City'nin şampiyonluğunu garantiledi. Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün'ün de forma giydiği Leicester City, geçen sezon küme düştüğü Premier Lig'e geri döndü. Yunus Akgün, Leicester City formasıyla ligde 8'i ilk 11 olmak üzere 21 maçta görev alarak takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

27.04.2024 00:15  Güncelleme: 00:19
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QPR, İngiltere Championship'in 45. haftasında sahasında 2. sıradaki Leeds United'ı 4-0 mağlup etti.

LEDDS MAĞLUP, LEICESTER ŞAMPİYON

Leeds'in mağlup olmasının ardından lider Leicester City, ligin bitimine 2 hafta kala topladığı 94 puanla şampiyonluğu garantiledi. Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün'ün de forma giydiği Leicester City, geçen sezon küme düştüğü Premier Lig'e geri döndü.

YUNUS'UN ŞAMPİYONLUĞA KATKISI

Leicester City formasıyla ligde 8'i ilk 11 olmak üzere 21 maçta giyen Yunus Akgün, bu maçlarda takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.

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Son Dakika Spor Yunus Akgün'ün takımı Leicester City, Premier Lig'e yükseldi - Son Dakika

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