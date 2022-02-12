Giresun maçında Fenerbahçeli yıldızın elmacık kemiği çöktü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'la karşılaşıyor. Mücadelede sarı-lacivertlilerin golcüsü Serdar Dursun'un yaşadığı sakatlık herkesin yüreğini ağzına getirdi.

İSMAİL KARTAL'A TEPKİ GÖSTERDİ

Hava topu mücadelesinde yüzüne darbe alan Serdar Dursun'un suratının sağ tarafında çökme meydana geldi. Bir süre daha oyuna devam eden Dursun, 58. dakikada yerini Berisha'ya bıraktı. Sakatlığına rağmen sahada kalmak isteyen futbolcu, kenara geldiğinde teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdi. Serdar Dursun'un durumunu inceleyen sağlık ekipleri golcü futbolcuyu hemen hastaneye götürdü.