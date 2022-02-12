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Giresun maçında Fenerbahçeli yıldızın elmacık kemiği çöktü! Apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Giresun maçında Fenerbahçeli yıldızın elmacık kemiği çöktü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

12.02.2022 17:21

Fenerbahçe'nin Giresunspor'la karşılaştığı mücadelede sarı-lacivertlileri santrforu Serdar Dursun'un yaşadığı sakatlık korkuttu. Deneyimli golcünün elmacık kemiği aldığı darbe sonrası çöktü. İsmail Kartal tarafından oyundan çıkarılan Serdar Dursun kırık şüphesiyle hemen hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'la karşılaşıyor. Mücadelede sarı-lacivertlilerin golcüsü Serdar Dursun'un yaşadığı sakatlık herkesin yüreğini ağzına getirdi.

İSMAİL KARTAL'A TEPKİ GÖSTERDİ

Hava topu mücadelesinde yüzüne darbe alan Serdar Dursun'un suratının sağ tarafında çökme meydana geldi. Bir süre daha oyuna devam eden Dursun, 58. dakikada yerini Berisha'ya bıraktı. Sakatlığına rağmen sahada kalmak isteyen futbolcu, kenara geldiğinde teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdi. Serdar Dursun'un durumunu inceleyen sağlık ekipleri golcü futbolcuyu hemen hastaneye götürdü.

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Serdar Dursun, Giresunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresun maçında Fenerbahçeli yıldızın elmacık kemiği çöktü! Apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Giresun maçında Fenerbahçeli yıldızın elmacık kemiği çöktü! Apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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