Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi

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Yeni sezonda bir ilk! Yarışmacının yaptığı yemek şeflerin ağzını açık bıraktı

Real Madrid ile ABD'de kampta bulunan milli futbolcumuz Arda Güler, antrenman sırasında Rüdiger'in sert müdahalesi sonrasında acı içerisinde yerde kaldı. Bir süre yerden kalkamayan Arda'nın o anları yürekleri ağza getirdi.

AZ DAHA SAKATLANIYORDU

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, ABD kampındaki antrenman sırasında Rüdiger'in sert müdahalesine maruz kaldı. Acı içerisinde yerde kalan ve bir süre ayağa kalkamayan milli futbolcu, tüm takımı korkuttu. Sağlık ekiplerin müdahalesiyle ciddi bir sorunu olmadığı anlaşılan Arda, antrenmana kaldığı yerden devam etti. Rüdiger, yaptığı müdahale için sekerek yürüyen genç yıldızdan özür diledi.

RUDIGER'İN İLK VUKUATI DEĞİL

Güçlü fiziği ve sert faulleriyle nam salan Antonio Rüdiger'in ilk vukuatı Arda Güler değil. 31 yaşındaki stoper, kısa bir süre önce de yine antrenmanda yeni transfer Endrick'i sert müdahaleyle yere sermişti. Alman savunmacı, takım arkadaşlarını sakatlayacak riskli harekeleri nedeniyle eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti'den uyarı aldı.

MILAN KARŞI 45 DAKİKA OYNADI

Yeni sezon hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı kampla sürdüren Real Madrid, buradaki ilk özel maçta Milan ile karşı karşıya geldi. Chicago'da bulunan Soldier Field Stadı'nda oynanan maçtan İtalyan takımı 1-0 galip ayrıldı. Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı. Performansı alkış alan Arda, ikinci yarı başlarken yerini Nicola Paz'a bıraktı.

MADRID'İN ABD'DEKİ MAÇ PROGRAMI

31 Temmuz: Real Madrid 0-1 Milan

3 Ağustos: Real Madrid-Barcelona

6 Ağustos: Real Madrid-Chelsea

ARDA'NIN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, Real Madrid formasını 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 12 maçta giydi. Arda, bu karşılaşmalarda aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başardı. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren 19 yaşındaki genç yetenek, 5 maçlık süreçte 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.