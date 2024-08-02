Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi

Geniş Video İzle

Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid'in son antrenmanında Arda Güler paniği yaşandı. Antonio Rudiger'in müdahalesi sonrası acılar içinde yerde kalan ve bir süre ayağa kalkamayan Arda, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle antrenmana devam etti. Sakatlanmaktan ucuz kurtulan milli yıldızın sekerek yürüdüğünü gören Rüdiger ise takım arkadaşından özür diledi.

02.08.2024 12:17  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid ile ABD'de kampta bulunan milli futbolcumuz Arda Güler, antrenman sırasında Rüdiger'in sert müdahalesi sonrasında acı içerisinde yerde kaldı. Bir süre yerden kalkamayan Arda'nın o anları yürekleri ağza getirdi.

AZ DAHA SAKATLANIYORDU

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, ABD kampındaki antrenman sırasında Rüdiger'in sert müdahalesine maruz kaldı. Acı içerisinde yerde kalan ve bir süre ayağa kalkamayan milli futbolcu, tüm takımı korkuttu. Sağlık ekiplerin müdahalesiyle ciddi bir sorunu olmadığı anlaşılan Arda, antrenmana kaldığı yerden devam etti. Rüdiger, yaptığı müdahale için sekerek yürüyen genç yıldızdan özür diledi.

Yürekler ağza geldi! Real Madrid antrenmanında Arda Güler paniği

RUDIGER'İN İLK VUKUATI DEĞİL

Güçlü fiziği ve sert faulleriyle nam salan Antonio Rüdiger'in ilk vukuatı Arda Güler değil. 31 yaşındaki stoper, kısa bir süre önce de yine antrenmanda yeni transfer Endrick'i sert müdahaleyle yere sermişti. Alman savunmacı, takım arkadaşlarını sakatlayacak riskli harekeleri nedeniyle eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti'den uyarı aldı.

Yürekler ağza geldi! Real Madrid antrenmanında Arda Güler paniği

MILAN KARŞI 45 DAKİKA OYNADI

Yeni sezon hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı kampla sürdüren Real Madrid, buradaki ilk özel maçta Milan ile karşı karşıya geldi. Chicago'da bulunan Soldier Field Stadı'nda oynanan maçtan İtalyan takımı 1-0 galip ayrıldı. Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı. Performansı alkış alan Arda, ikinci yarı başlarken yerini Nicola Paz'a bıraktı.

MADRID'İN ABD'DEKİ MAÇ PROGRAMI

31 Temmuz: Real Madrid 0-1 Milan

3 Ağustos: Real Madrid-Barcelona

6 Ağustos: Real Madrid-Chelsea

ARDA'NIN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, Real Madrid formasını 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 12 maçta giydi. Arda, bu karşılaşmalarda aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başardı. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren 19 yaşındaki genç yetenek, 5 maçlık süreçte 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi

Carlo Ancelotti, Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Enver Atabey: nazik 8 1 Yanıtla
    Orçun Kömür: Nasıl zorunuza gidiyor anlamış değilim 3 4
  • Eliah Jeret: amma abarttınız şunu yav 4 1 Yanıtla
  • Sabri İnce: Her haberin altına "Arda nn geçen sezon ki basarısı" yazmak zorundamısınız . 5 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Artık Baydı 5 0 Yanıtla
  • ferhat eser: Baydı ama ne ardaymış yapragım 1 3 Yanıtla
  • Ankara null: bu fizikle olmazzzz tamam cocuk yetenekli ama bu fizikle olmaz anca paf liginde oynar gercekci olmak lzm en ufak darbede cocuk acillik oluyor 1 2 Yanıtla
  • celal doğan: Yanlız yine ilk koşan rudiger kardeşine sahip çıkıyor 2 0 Yanıtla
  • ferhat eser: 3 ağustos Beşiktaş Galatasaray 3 ağustos realmadrid barcelona bak sen tesadüfe 1 1 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu: Bu beşiktaşla fenerbahçe niyeyse galatasarayla oynayacakları zaman heyecan basıyor. Daha büyük takımla oynamadıkları için olsa gerek. Galatasaray tarihinin en kötü kadrosuyla iki yıl önce Nou campta barcelona ile berabere kaldı. Real madridi üç resmi maçta yenip elinden süper kupayı söküp aldı. Allah size de nasip etsin ama dediğim gibi nerde oynayacaksınız. Bu takımlar konferans ligine gelmez. 6 7

13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM, İletişim Başkanlığı’nın iki yetkisini iptal etti AYM, İletişim Başkanlığı'nın iki yetkisini iptal etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
12:41 Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 13:41:14. #1.11#
SON DAKİKA: Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement