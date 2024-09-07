Yüreklerimiz ağza geldi! Arda Güler, Galler maçının son anlarında sakatlandı - Son Dakika
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Yüreklerimiz ağza geldi! Arda Güler, Galler maçının son anlarında sakatlandı

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A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Arda Güler, Galler maçının son dakikalarında sakatlık geçirdi. Genç futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında sahayı terk etmek zorunda kaldı. Arda'nın yerine oyuna İrfan Can Kahveci dahil oldu. Arda'nın sakatlık durumu hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

07.09.2024 08:43
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler deplasmanına konuk oldu. Milliler, Cardiff City Stadyumu'nda oynanan müsabakada rakibiyle golsüz berabere kaldı.

ARDA SAKATLANDI, YÜREKLER AĞZA GELDİ

Bu müsabakanın son dakikalarında ay-yıldızlılara, Real Madrid forması giyen genç yıldız Arda Güler'den kötü haber geldi. 19 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve 90. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Arda'nın sakatlık durumu hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Yüreklerimiz ağza geldi! Arda Güler, Galler maçının son anlarında sakatlandı

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Son Dakika Spor Yüreklerimiz ağza geldi! Arda Güler, Galler maçının son anlarında sakatlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Türk Ak: Balon bir oyuncu yakında patlar 30 64 Yanıtla
  • Gamak gs: ne yuregmiz agza gelcek derdimiz ardaydi sanki 35 37 Yanıtla
  • Gamak gs: ne yüregim agzima gelcek basliga bak derdimiz ardaydi 34 31 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan: Bizim neden gelmiyor. Adama gazı vere vere messi zannetti kendini. bu kadar abartmayın sıradan bir futbolcu 26 20 Yanıtla
  • ferhat eser: 5sarayın nazarı değer necipte bunlar yüzünden sakatlanıp sezonu kapadı dikkat edin 21 22 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit: Salih Uçan’ıda bir ara böyle pompalıyordunuz gördük sonra nasıl söndü 17 18 Yanıtla
  • Muammer Elbaş: Barış Alper den santrafor olmayacağını bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp, Montella ne yapmaya çalışıyor hiç anlamıyorum.Santfraforun yok Umut Nayır’ı çağırıyorsun ama oynatmıyorsun?????? 14 1 Yanıtla
  • Muammer Elbaş: Arda biraz daha kendini geri planda tutmalı , sürekli eli kolu oynuyor, henüz o seviyeye gelmedi… 10 2 Yanıtla
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