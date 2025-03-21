Yusuf Akçiçek'ten tarihi sıçrama! Değeri tam 35 kat arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yusuf Akçiçek'ten tarihi sıçrama! Değeri tam 35 kat arttı

Yusuf Akçiçek\'ten tarihi sıçrama! Değeri tam 35 kat arttı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek'in piyasa değeri, sezon başında 150 bin eurodan 5.5 milyon euroya yükseldi. Transfermarkt'ın verilerine göre 19 yaşındaki stoperin değeri tam 35 kat arttı. Yüzde 3566.7'lik bir değer artışıyla kariyerinin en büyük sıçramasını gerçekleştiren genç yetenek, bu başarısıyla Osimhen, Barış Alper ve Yunus Akgün gibi isimleri bile geride bıraktı.

21.03.2025 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, Transfermarkt'ın son güncellemesiyle Süper Lig'de piyasa değerini en çok artıran futbolcu oldu. Sezon başında Jose Mourinho'nun kararıyla kadroda tutulan 19 yaşındaki stoper, sahada gösterdiği performansla değerini tam 35 kat artırarak büyük bir çıkış yaptı!

Transfermarkt verilerine göre Akçiçek'in piyasa değeri 150 bin eurodan 5,5 milyon euroya yükseldi. Yüzde 3566.7'lik bir değer artışıyla kariyerinin en büyük sıçramasını gerçekleştiren genç yetenek, bu başarısıyla Osimhen, Barış Alper ve Yunus Akgün gibi isimleri bile geride bıraktı.

Fiziksel üstünlüğü ve oyun zekasıyla dikkat çeken 1.93'lük stoper, performansıyla sadece Fenerbahçe camiasında değil, A Milli Takım seviyesinde de kendini göstermeyi başardı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın dikkatini çeken Akçiçek, milli takıma davet edilerek büyük bir gurur yaşadı.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

Bu yükselişiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Yusuf Akçiçek'in geleceği merak konusu. Mourinho'nun güvendiği genç yetenek, bu formunu sürdürmesi halinde yakın zamanda Avrupa devlerinin transfer listesine girebilir.

Fenerbahçe taraftarlarını sevince boğan bu gelişme, Yusuf'un gelecekte Türk futbolunun en önemli savunma oyuncularından biri olabileceğinin sinyalini veriyor. Süper Lig'de böylesine büyük bir değer artışı yakalayan genç yeteneğin, bu çıkışını sürdürüp sürdüremeyeceği ise büyük merak konusu!

Yunus Akgün, Fenerbahçe, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Akçiçek'ten tarihi sıçrama! Değeri tam 35 kat arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    barış Alper Yılmaz bu yusufu ikiye katlar 2 9 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Gündem değistirmeyin boş verin bunlari ülke yaniyor 4 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
12:25 Osman Sınav’a son veda Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Osman Sınav'a son veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
15:46 Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
15:45 İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:34 İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 13:39:54. #7.13#
SON DAKİKA: Yusuf Akçiçek'ten tarihi sıçrama! Değeri tam 35 kat arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement