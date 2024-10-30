Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Spor

Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Yusuf Dikeç\'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen 29 Ekim resepsiyonuna katılan milli sporcu Yusuf Dikeç'in Atatürk karşıtı açıklamalarıyla bilinen Furkan Bölükbaşı ile birlikte ikonik pozunu tekrarlaması tartışma yarattı. Yapılan eleştirilere yanıt veren Dikeç "Bahsi geçen şahsı tanımamaktayım. Benim Vatan sevgisi anlayışım; Vatana hizmetle ölçülür" ifadelerini kullandı.

30.10.2024 07:34
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Paris Olimpiyatları'na damga vuran ve dünya çapında ün kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna katıldı. Dikeç, resepsiyonda Atatürk karşıtı çıkışlarıyla bilinen Furkan Bölükbaşı ile kendisiyle özdeşleşen o meşhur pozunu verdi.

"NE ATATÜRKÇÜLÜĞÜMÜZ KALDI NE VATANSEVERLİĞİMİZ"

Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Dikeç eleştiri oklarının hedefi oldu. Kendisine yönelik eleştirilere X hesabında yanıt veren Dikeç ise şunları kaydetti; "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle katıldığım Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda pek çok kişi ile fotoğraf çektirdim. Tahmin ettiğiniz gibi çoğu ilk defa karşılaştığım kişiler . Bildiğiniz üzere sosyal medyayı fazla kullanmayan birisiyim.

Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Yakın dostlarımın arayıp haber vermesi ile tanımadığım bir kişi ile çekilen bir fotoğraftan dolayı ne Atatürkçülüğümüz kalmış , ne vatanseverliğimiz... Yusuf Dikeç, 51 yaşında olmasına rağmen haftanın altı günü ülkesine madalya kazandırmak , Bayrağımızı uluslararası arenalarda dalgalandırabilmek için savaşan bir sporcudur. Aynı zamanda emekli bir Türk askeridir.

"ATATÜRK'E OLAN SEVGİ ANLAYIŞIMI HİÇBİR ŞEY DEĞİŞTİREMEZ"

Müsabaka dönemlerinde sosyal medyayı ve telefonu iyi bir sonuç almak adına bir kenara bırakıyoruz. Dolayısı ile bahsi geçen şahsı tanımamaktayım. Benim Vatan sevgisi anlayışım; Vatana hizmetle ölçülür. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Benim vatanıma ve Atatürk'e olan sevgi anlayışımı hiçbir şey değiştiremez. Saygılarımla, Yusuf DİKEÇ"

Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Furkan Bölükbaşı, 29 Ekim, 3-sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Biyo Art:
    100 senedir 29 Ekimde Atatürk 10 Kasım Atatürk 23 Nisan Atatürk 19 Mayıs Atatürk Her yerde Atatürk heykeli Atatürk büstü Atatürk resmi Bu bir tapındırmadır Ama kadın dinayetlerine gelince sebebi Türkiye müslüman ülke Sebebi diyanet Adalet yok Tayyip istifa 280 207 Yanıtla
  • Murat Keleş:
    Bence burada tartisilmasi gereken sey dikecin pozu degil . Furkani oraya kimin daget ettigi ve iceri kimin aldigi daha muhim bir konu . 300 60 Yanıtla
  • Celal Beştaş:
    pornocunun bu resepsiyonda ne işi var asıl soru bu olmalı kimin davetlesi 171 21 Yanıtla
  • Murat Deniz:
    Adamların trolleri o kadar çok ki yusuf komutan bunun kim olduğunu bitmemiştir tanımamıştır bile..fasulyeden nimetten bunlar normalde civarında bile geçirmezdi bunun gibileri 150 29 Yanıtla
  • ismail engin oruncak:
    O zaman o adam madem atatürk ve cumhuriyet karşıtı resepsiyonda ne arıyor 136 25 Yanıtla
  • yavuz d:
    helal sana :) ulkenin yuzde 25 i Ataturkculugu. raki icerek,kollarina arabalarina Atamin imzasini resmederek ve ciplak gezip kapalilari hor gormek saniyorlar.Ataturkun en buyuk gayesi emperyalistler mucadelesi ve vatanin bolunmezligiydi.buda savunma sanayisinden,bilimden gecer gelgor ki 1938-2000 e kadar kurdugu parti dahil hicbirsey yapmadilar.Atam bugun kalksa gelse sorsa naptiniz diye alcagi cevap senin kisisel zevklerini uyguladik dicekler 91 37 Yanıtla
  • Mert Nobre:
    Eleştirenlerin kimlerle ne fotoğrafları var kim bilir. Takma kafana üstad. Biz de vatan için çok emek verdik. Edebiyatını başkaları yaptı. Allah bilsin yeter 110 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    adam tanimadigini söylüyor olabilir bu durumlar ne var eleştirecek ki 88 1 Yanıtla
  • Murat Şahin:
    Vay osbirci furkan vay. Cibiliyette yok hangi sıfatla 5debeye almışlar 65 12 Yanıtla
  • Mehmet Güven:
    son dakika rahatsız olmuş. Afyon sodası öneririm. 42 10 Yanıtla
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