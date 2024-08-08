Yusuf Dikeç, madalya kazandığı silahı tornacı arkadaşına yaptırmış

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 10 metre havalı tabanca kategorisindeki yarışıyla damgasını vuran Yusuf Dikeç, Olimpiyatlardan 3 gün önce silahının tetiğinin kırıldığını ve tornacı arkadaşına yaptırıp Olimpiyatlara öyle katıldığını açıkladı.

3 GÜN KALA TETİĞİ KIRILMIŞ

Dikeç kırık silahını firmaya gönderse 1 haftada geleceğini belirttiği açıklamasında, "Levent diye çok iyi bir arkadaşım var. Ona gittim, çok iyi bir tornacıdır. Çocuk sabaha kadar uyumadı ve bunu yaptı" dedi.

Atıcılığın ferdi bir spor gibi gözüktüğünü fakat aslında ekip işi olduğunu söyleyen Yusuf Dikeç, bu konuda şunları anlattı:

"Olimpiyata gitmeme 3 gün kala silahımın tetiği kırılmıştı. Firmaya söyleseniz kargoyla göndermesi yaklaşık bir hafta sürecek. Levent diye çok iyi bir arkadaşım var. Ona gittim, çok iyi bir tornacıdır. Çocuk sabaha kadar uyumadı ve bunu yaptı. Gözle ilgili sıkıntım vardı. Çok göz doktoruna gittim. Miyop astigmat var. Yaş ilerledikçe yakını da göremiyoruz. Doktora ilk gittiğimde atışı anlatıyordum. Bakıyordu normal bir göz derecesi veriyordu. 1,5-2 yıl önce bir hocayla tanıştım. Bana çok zaman ayırdı. Muayenehanesine silahımı ve hedefi götürdüm. Uzak gözlüğünü verdiğinde yakını göremiyoruz. Yakın gözlüğünü taktığımızda uzağı göremiyoruz. Haftalarca çalıştık ve ortaya bir ürün çıkardık. Hatta o dönem atıcılığı bırakma noktasına da gelmiştim. O gözlükle devam ettim ve bu madalya çıktı. Yani bu işte ekip olmadan madalya çıkması, başarı gelmesi çok zor."