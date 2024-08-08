Yusuf Dikeç, madalya kazandığı silahı tornacı arkadaşına yaptırmış - Son Dakika
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Spor

Yusuf Dikeç, madalya kazandığı silahı tornacı arkadaşına yaptırmış

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte ülkemize gümüş madalya kazandıran milli atıcı Yusuf Dikeç, silahının tetiğinin Olimpiyatlardan 3 gün önce kırıldığını ve tornacı arkadaşı tarafından tamir edildiğini açıkladı. Dikeç, bu durumu "Firmaya göndersem 1 haftada gelecekti. Tornacı arkadaşım sabaha kadar uyumadı ve bunu yaptı" ifadeleriyle anlattı. Yusuf Dikeç, atışlar esnasındaki rahatlığı ve duruşuyla dünyada fenomen haline geldi.

08.08.2024 15:58  Güncelleme: 16:18
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 10 metre havalı tabanca kategorisindeki yarışıyla damgasını vuran Yusuf Dikeç, Olimpiyatlardan 3 gün önce silahının tetiğinin kırıldığını ve tornacı arkadaşına yaptırıp Olimpiyatlara öyle katıldığını açıkladı.

3 GÜN KALA TETİĞİ KIRILMIŞ

Dikeç kırık silahını firmaya gönderse 1 haftada geleceğini belirttiği açıklamasında, "Levent diye çok iyi bir arkadaşım var. Ona gittim, çok iyi bir tornacıdır. Çocuk sabaha kadar uyumadı ve bunu yaptı" dedi.

Atıcılığın ferdi bir spor gibi gözüktüğünü fakat aslında ekip işi olduğunu söyleyen Yusuf Dikeç, bu konuda şunları anlattı:

"Olimpiyata gitmeme 3 gün kala silahımın tetiği kırılmıştı. Firmaya söyleseniz kargoyla göndermesi yaklaşık bir hafta sürecek. Levent diye çok iyi bir arkadaşım var. Ona gittim, çok iyi bir tornacıdır. Çocuk sabaha kadar uyumadı ve bunu yaptı. Gözle ilgili sıkıntım vardı. Çok göz doktoruna gittim. Miyop astigmat var. Yaş ilerledikçe yakını da göremiyoruz. Doktora ilk gittiğimde atışı anlatıyordum. Bakıyordu normal bir göz derecesi veriyordu. 1,5-2 yıl önce bir hocayla tanıştım. Bana çok zaman ayırdı. Muayenehanesine silahımı ve hedefi götürdüm. Uzak gözlüğünü verdiğinde yakını göremiyoruz. Yakın gözlüğünü taktığımızda uzağı göremiyoruz. Haftalarca çalıştık ve ortaya bir ürün çıkardık. Hatta o dönem atıcılığı bırakma noktasına da gelmiştim. O gözlükle devam ettim ve bu madalya çıktı. Yani bu işte ekip olmadan madalya çıkması, başarı gelmesi çok zor."

Yusuf Dikeç, madalya kazandığı silahı tornacı arkadaşına yaptırmış

Gümüş, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Dikeç, madalya kazandığı silahı tornacı arkadaşına yaptırmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Hasan 78: Bir madalyada tornacıya o zaman 131 4 Yanıtla
  • Cruel Runeblue: Alper gezeravci bitti sıra gündem bu arkadaş hayirli olsun... 20 92 Yanıtla
    Huseyin Haksever: İsminde meymenet yok sen yorum yapma 0 0 ahmet ben: zoruya mı gidiyor 0 0 Mustafa Akdeniz: Hayırdır yaprak adam gümüş madalya aldı senmi olacaktın gündem? 0 0
  • Bulent Korkmaz: Peki emeğinize sağlık teşekkürler madalya için artık lütfen gündenden düşün 13 52 Yanıtla
    Harun Çelik: En güzel yorum 0 0
  • DORUĞUN GERZESİ: bazılarınjz gündemden düşmesi gerektiğini söylüyor bir sene arda konusu vardı onu haber edince iyi olimpiyat madalyası kazanmış bir askerimiz gündemden düşsün öyle mi ? 49 1 Yanıtla
    Ufuk yılmaz deniz: Aceba toplum şuan ne istediğini biliyor mu hatta eminim ne yaşadığınıda bilmiyor !!! 0 0
  • Murat ÇAMUR: çok abartıldı tamam yarına bakalım . 4 32 Yanıtla
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