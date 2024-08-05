Yusuf Dikeç, kendisini takibe alan Elon Musk'ı İstanbul'a davet etti - Son Dakika
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Spor

Yusuf Dikeç, kendisini takibe alan Elon Musk'ı İstanbul'a davet etti

Yusuf Dikeç, kendisini takibe alan Elon Musk\'ı İstanbul\'a davet etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşında Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran isimlerden olan Yusuf Dikeç, atışlardaki ikonik duruşuyla dünya gündemine oturmuştu. SpaceX ve Tesla'nın kurucusu, sosyal medya platformu X'in sahibi olan Elon Musk'ı da kendisine hayran bırakan Dikeç, kendisini takibe alan Musk'ı İstanbul'a davet etti. Dünyaca ünlü iş adamı da milli sporcunun davetini kabul etti.

05.08.2024 09:37
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki atıcılık branşında Türkiye'ye ilk madalyasını Şevval İlayda Tarhan ile birlikte kazandıran Yusuf Dikeç, özellikle atış anında ellerini cebine sokması ve hiçbir teçhizat kullanmamasıyla dünyada en çok konuşulan isim oldu. Dikeç, Elon Musk'ın da dikkatini çekti.

ELON MUSK, YUSUF DİKEÇ'İ TAKİP ETTİ

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu, eski adıyla Twitter yeni adıyla X'in sahibi olan Elon Musk, Yusuf Dikeç'i ciddi şekilde radarına aldı. 53 yaşındaki iş adamı, milli sporcumuz Yusuf Dikeç'i X üzerinden takip etti.

YUSUF DİKEÇ'TEN ELON MUSK'A DAVET

Yusuf Dikeç, bu gelişmenin ardından Elon Musk'u İstanbul'a davet etti. Sosyal medyadan Elon Musk'a seslenen Yusuf Dikeç "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.

Yusuf Dikeç, kendisini takibe alan Elon Musk'ı İstanbul'a davet etti

ELON MUSK'TAN OLUMLU YANIT GELDİ

Elon Musk, daha önce atışını beğendiği Yusuf Dikeç'e olumlu cevap vererek, "Robotlar her zaman hedefi tam ortasından vuracak, İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden birisi" dedi.

Yusuf Dikeç, kendisini takibe alan Elon Musk'ı İstanbul'a davet etti
Yusuf Dikeç, kendisini takibe alan Elon Musk'ı İstanbul'a davet etti

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Son Dakika Spor Yusuf Dikeç, kendisini takibe alan Elon Musk'ı İstanbul'a davet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ece handem: ne başarısı var bu adamın böyle sıradan kişi 11 79 Yanıtla
    Zafer El: agziyla kuş tutmuş böyle şeylerle insanları avutmaya çalışıyorlar ne oldu gazoz gitti cola mı geldi yakında reklam filmi çeker ne yaptınız ne icat ettiniz dünyada neyiniz meşhur ondan haber verin beyefendiler 13 21
  • Muzaffer Karadas: vay be 15 4 Yanıtla
    Zafer El: yaa arkadaş bu kadarda abartmayın sisirmeyin duyanda birinci olmuş zennedecek vitrinlere oynamayın kural dışı oynamış kurallara aykırı diskalifiye edilmediğine şükredin 13 61
  • Ergun Celiker: gelisin tabiki 10 3 Yanıtla
    ece handem: Gelmesin değmez 8 16
  • mert çelik: yahudi mı dır nedır ne ısınız var maskla 2 9 Yanıtla

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