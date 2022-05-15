Yusuf Erdoğan: "Yaşanmamış, görülmemiş bir şampiyonluk kutlaması yaşadık" - Son Dakika

- Yusuf Erdoğan: "Yaşanmamış, görülmemiş bir şampiyonluk kutlaması yaşadık"

İSTANBUL - Dün Trabzon'da gerçekleşen şampiyonluk kutlamalarına değinen Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Yusuf Erdoğan, "Harika bir şölen gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Yaşanmamış, görülmemiş bir şampiyonluk kutlaması yaşadık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada Altay'ı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından bordo-mavililerin 29 yaşındaki futbolcusu Yusuf Erdoğan, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"İyi ki Trabzonspor var"

Tarifi olmayan duygular yaşadıklarını söyleyen Yusuf, "Böyle bir kadronun içinde olabilmek, böyle güzel insanlarla aynı ortamda olmak benim için çok onur verici. Dün harika bir şölen gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Yaşanmamış, görülmemiş bir şampiyonluk kutlaması yaşadık dün. Aynı şekilde bugün de bu stadı doldurabilecek tek bir kulüp olduğunu düşünüyorum; o da Trabzonspor. Bugün gerçekten muhteşem bir atmosfer vardı. Taraftarlarımızın ilgisine çok teşekkür ederiz. İyi ki Trabzonspor var, iyi ki Trabzonspor taraftarı var. Tatile çıktığımızda farkına varacağız galiba yaşadığımız duyguların. Tarifi olmayan duygularla bu haftayı da geçireceğiz inşallah. Sezonu da en güzel şekilde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok bekledik bu şölen için"

Gelecek hafta yine İstanbul'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine de tecrübeli oyuncu, "Çok bekledik bu şölen, bu eğlenceler için. Taraftarımız da onun hakkını veriyor. Haftaya da inşallah gelirler. En güzel şekilde şölenimizi, karnavalımızı yaparız. Şampiyonluğu doyasıya kutlarız hep birlikte" diyerek sözlerini noktaladı.