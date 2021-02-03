Yusuf Yazıcı durdurulamıyor - Son Dakika
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Yusuf Yazıcı durdurulamıyor

Yusuf Yazıcı durdurulamıyor

03.02.2021 22:57

Fransa Lig 1'de Yusuf Yazıcı fırtınası sürüyor.

Fransa Lig 1'de Yusuf Yazıcı fırtınası sürüyor. Ligin 23'üncü haftasında Lille, Bordeaux deplasmanında 3-0 kazanırken, Yusuf Yazıcı takımını 54'üncü dakikada öne geçiren golü attı.

23'üncü hafta mücadelesinde milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı mücadeleye ilk 11'de başlarken, Yazıcı, Jonathan Bamba'nın asistinde 54'üncü dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Yazıcı ligde 7'nci golünü kaydederken 3 de asisti bulunuyor. Ayrıca milli oyuncu Avrupa Ligi'nde de 6 golle takımına büyük katkı sağladı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Yusuf Yazıcı, Bordeaux, Fransa, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı durdurulamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yusuf Yazıcı durdurulamıyor - Son Dakika
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