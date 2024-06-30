Yusuf Yazıcı, Lille'e veda etti - Son Dakika
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Spor

Yusuf Yazıcı, Lille'e veda etti

Yusuf Yazıcı, Lille\'e veda etti

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransız kulübü Lille'e veda ettiğini açıkladı.

30.06.2024 13:58
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, kulüpten ayrıldı.

"LİLLE SONSUZA KADAR KALBİMDE OLACAK"

Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf, yaptığı açıklamada kulüp ile yeni sözleşme imzalamayacaklarını ifade ederek, "Bu hikayenin sonuna geldik ama Lille sonsuza kadar kalbimde olacak. Sizi asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI VE BAŞARILARI

5 sezondur formasını giydiği Lille'de CSKA Moskova ve Trabzonspor'da kiralık sezonlarda geçiren Yusuf, bu 5 sezonda Lille formasıyla çıktığı 135 maçta 29 gol 15 asistlik performans gösterdi. Yusuf, Lille'de bir Fransa Ligi şampiyonluğu bir de Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Yusuf Yazıcı, Sosyal Medya, Fransa, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı, Lille'e veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Cihan Kışla: Beşiktaş'a hayırlı olsun 18 13 Yanıtla
  • Depechs Modes: Beşiktaşa geliyor 19 11 Yanıtla
    ferhat eser: Beşiktaş bunu almaz sanmıyorum 13 18
  • Mesut Biner: O takımın adını ben yusufla duydum orda oynasa ne oynamasa Yusuf'un bence futbol hikayesi biter emekli gerçi bence hiç baslamamişti ama neyse TS bir iki maç güzel oynadigini gördüm sonrada ne duydum benim düşüncem 8 20 Yanıtla
    Ensar YILDIRIM: eğer sen Lille adını ilk defa duyduysan o senin ayıbın kardeşim biraz sosyal olsaydın Fransa'nın iyi kulüplerinden biri olduğunu bilirdin 23 2 İlyas null: senin dünyadan haberin yok 6 1
  • Mustafa YALÇIN: Bu beşiktaş kariyerinin sonuna gelmiş adamları niye takıma alır anlamıyorum 13 6 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: kesin Fenerbahçe ile anlaştı 5 12 Yanıtla
    ferhat eser: Beşiktaşa gelmesinde kim alıyorsa alsın bunu 14 10 Saim Dolanbay: Çokr komik. 3 0
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