Rusya Premier Ligi'nin 21. haftası derbiye sahne oldu. Lokomotiv Moskova ile CSKA Moskova'nın mücadelesinde milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA mücadeleyi 2-1 kazandı.
CSKA Moskova2ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Yusuf Yazıcı ve 90+2. dakikada Mario Fernandes kaydetti. Lokomotiv'in tek sayısı ise 42. dakikada Isidor'dan geldi. CSKA Moskova'da milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Yusuf Yazıcı ara transfer döneminde kiralandığı CSKA Moskova'da çıktığı 4 karşılaşmada 3 gol 2 asistlik skor üretme başarısı gösterdi.
Son Dakika › Spor › Yusuf Yazıcı, Rusya'ya damga vurdu! Derbi performansıyla ortalığı yıktı geçti - Son Dakika