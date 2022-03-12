Yusuf Yazıcı, Rusya'ya damga vurdu! Derbi performansıyla ortalığı yıktı geçti - Son Dakika
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Yusuf Yazıcı, Rusya'ya damga vurdu! Derbi performansıyla ortalığı yıktı geçti

12.03.2022 22:07
Yusuf Yazıcı, Rusya'ya damga vurdu! Derbi performansıyla ortalığı yıktı geçti

Rusya Premier Ligi 21. hafta mücadelesinde CSKA Moskova, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz attığı golle takımının galibiyeti yakalamasında büyük pay sahibi olurken, Rus ekibinin formasıyla çıktığı 4. maçta 3. kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Rusya Premier Ligi'nin 21. haftası derbiye sahne oldu. Lokomotiv Moskova ile CSKA Moskova'nın mücadelesinde milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA mücadeleyi 2-1 kazandı.

YUSUF YAZICI ATMAYA DEVAM EDİYOR

CSKA Moskova2ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Yusuf Yazıcı ve 90+2. dakikada Mario Fernandes kaydetti. Lokomotiv'in tek sayısı ise 42. dakikada Isidor'dan geldi. CSKA Moskova'da milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Yusuf Yazıcı ara transfer döneminde kiralandığı CSKA Moskova'da çıktığı 4 karşılaşmada 3 gol 2 asistlik skor üretme başarısı gösterdi.

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Yusuf Yazıcı yine attı, CSKA yine kazandı Yusuf Yazıcı yine attı, CSKA yine kazandı

Cska Moskova, Yusuf Yazıcı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı, Rusya'ya damga vurdu! Derbi performansıyla ortalığı yıktı geçti - Son Dakika


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