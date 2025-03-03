\'\'Yüzde 100\'\' diyen Sergen Yalçın\'dan çok konuşulacak Galatasaray kehaneti

Spor

Bahçeli\'den Pervin Buldan\'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor

Arda Turan\'a bir darbe daha!

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u 3-0 yendi. Sarı lacivertliler, Mert Müldür, Tadic ve En Nesyri'nin golleriyle maçı 3-0 kazandı. Lider Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada Fenerbahçe kazanarak puan farkını 4'e düşürdü.

SERGEN'DEN BOMBA YORUMLAR

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya puan kaybı ve Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3 golle geçmesinin ardından Sergen Yalçın çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sergen Yalçın, sarı-kırmızılıların ligin geri kalanında kaybedeceği puanla ilgili dikkat çeken bir tahmin yaptı.

"YÜZDE 100 KAYBEDER"

Ekol TV ekranlarında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili ses getiren yorumlar yapan Yalçın, "Galatasaray 4 puan daha kesin kaybeder. Yüzde 100 kaybeder 4 puan. Fazlasını bilemem fazlası da olabilir ama 4'ü kesin diyorum sezon bitene kadar.

Okan Buruk bu takımı toparlayamazsa normal pozisyonuna getiremezse, o eski sezon başındaki diriliği, enerjiyi, istek ve arzuyu takıma tekrar veremezse çok daha sürpriz puan kayıpları da olabilir tepetaklak aşağı da gidebilir. Minimum 4 kaybeder. Kaç hafta önce 8-10 puan arası yüzde 100 kaybedecek dedim zaten. 4'ünü kaybetti zaten.

Her oynadığın maçı kazanamazsın. Bundan sonrası daha da zor olacak. Küme düşme hattındaki takımlar var, deplasmanlara gideceksin. Oralarda sana agresif savunma yapacaklar, kolay değil.

Bu maçlar kolay olmayacak. Kaybedecek yüzde 100. Buradan sezon bitene kadar Galatasaray tüm maçlarını kazanır mı? Net söylüyorum kazanamaz. Fenerbahçe'de biraz tereddütlüyüm ama Galatasaray kesin kazanamaz." dedi.