''Yüzde 100'' diyen Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Galatasaray kehaneti - Son Dakika
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Spor

''Yüzde 100'' diyen Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Galatasaray kehaneti

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Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya puan kaybı ve Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3 golle geçmesinin ardından Sergen Yalçın çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, Galatasaray'ın ligin geri kalanında kaybedeceği puanla ilgili dikkat çeken bir tahmin yaptı. Yalçın, Galatasaray'ın kesinlikle 4 puan daha kaybedeceğini, hatta daha fazla kayıp yaşayabileceğini belirtti.

03.03.2025 10:46  Güncelleme: 10:59
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Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u 3-0 yendi. Sarı lacivertliler, Mert Müldür, Tadic ve En Nesyri'nin golleriyle maçı 3-0 kazandı. Lider Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada Fenerbahçe kazanarak puan farkını 4'e düşürdü.

SERGEN'DEN BOMBA YORUMLAR

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya puan kaybı ve Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3 golle geçmesinin ardından Sergen Yalçın çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sergen Yalçın, sarı-kırmızılıların ligin geri kalanında kaybedeceği puanla ilgili dikkat çeken bir tahmin yaptı.

"YÜZDE 100 KAYBEDER"

Ekol TV ekranlarında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili ses getiren yorumlar yapan Yalçın, "Galatasaray 4 puan daha kesin kaybeder. Yüzde 100 kaybeder 4 puan. Fazlasını bilemem fazlası da olabilir ama 4'ü kesin diyorum sezon bitene kadar.

Okan Buruk bu takımı toparlayamazsa normal pozisyonuna getiremezse, o eski sezon başındaki diriliği, enerjiyi, istek ve arzuyu takıma tekrar veremezse çok daha sürpriz puan kayıpları da olabilir tepetaklak aşağı da gidebilir. Minimum 4 kaybeder. Kaç hafta önce 8-10 puan arası yüzde 100 kaybedecek dedim zaten. 4'ünü kaybetti zaten.

Her oynadığın maçı kazanamazsın. Bundan sonrası daha da zor olacak. Küme düşme hattındaki takımlar var, deplasmanlara gideceksin. Oralarda sana agresif savunma yapacaklar, kolay değil.

Bu maçlar kolay olmayacak. Kaybedecek yüzde 100. Buradan sezon bitene kadar Galatasaray tüm maçlarını kazanır mı? Net söylüyorum kazanamaz. Fenerbahçe'de biraz tereddütlüyüm ama Galatasaray kesin kazanamaz." dedi.

\'\'Yüzde 100\'\' diyen Sergen Yalçın\'dan çok konuşulacak Galatasaray kehaneti

Sergen Yalçın, Galatasaray, Antalyaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Yüzde 100'' diyen Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Galatasaray kehaneti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sedat Bezmen:
    kına yakarsın 28 63 Yanıtla
  • uh198530:
    hiçbir tahmini tutmayan sergen dediyse kesin gsaray şampiyon, içim rahatladı :D 28 54 Yanıtla
  • İzzet hayri çakar:
    okan bugün gönderilip sezon sonuna kadar sergen getirilmeli. 30 49 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OKAN BURUK SACMALIKLARI DEVAM EDERSE ORTALAMA 12-16 ARASINDA PUAN KAYBEDER İKİNCİLİK BILE TEHLİKE DE OKAN BURUK 2. LIG DÜZEYİNDE BIR ADAM, IKI KASİMPASA MACINDA 4 PUAN KAYBI TAMAMEN OKAN BURUK UN OYUNCU TERCİHLERİ 43 8 Yanıtla
  • astronot marslı:
    GS bu son puan kaybı oldu ben Fenerliyim sunu net belirteyim 5 puan var arada kapanmasi cok zor 7 23 Yanıtla
  • kaya1985:
    yunusu bilerek kaç hafta oynatmadı diye yunusun ahıdır GS nin durumu 14 3 Yanıtla
  • 2025:
    Büyük maestro 1 1 Yanıtla
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