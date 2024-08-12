Yüzde bile verdiler! Süper Lig'de sezonun ilk şampiyonluk tahmini yapıldı - Son Dakika
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Yüzde bile verdiler! Süper Lig'de sezonun ilk şampiyonluk tahmini yapıldı

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Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk şampiyonluk tahminini yaptı. Şampiyonluk tahminlerini her hafta güncelleyen siteye göre, Fenerbahçe bu sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. İşte diğer veriler ve ihtimaller...

12.08.2024 13:47
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Futbol veri sitesi Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk şampiyonluk tahminini yaptı. Söz konusu site, Süper Lig'de küme düşecek takımları da oranladı.

Sitenin yeni sezon tahminleri şöyle;

Gaziantep FK'nin 29 puanla sezonu son sırada tamamlayacağı öngörüldü. Küme düşen 2. takımın 34 puanla Adana Demirspor olacağı tahmin edildi. Sitenin tahminine göre yine 34 puan toplayan Göztepe, ligden düşecek 3. takım olacak. Küme düşecek son takımın ise 35 puanla Bodrum FK olacağı öngörüldü.

Euro Club Index'e göre Süper Lig'de sezon sonunda Fenerbahçe şampiyona oluyor.

  • 5- Başakşehir: 66 puan (Şampiyon olma ihtimali yüzde 1)
  • 4- Trabzonspor: 66 puan (Şampiyon olma ihtimali yüzde 1.1)
  • 3- Beşiktaş: 76 puan (Şampiyon olma ihtimali yüzde 6.3)
  • 2- Galatasaray: 91 puan (Şampiyon olma ihtimali yüzde 39.9)
  • 1- Fenerbahçe: 93 puan (Şampiyon olma ihtimali yüzde 51.5)
Yüzde bile verdiler! Süper Lig\'de sezonun ilk şampiyonluk tahmini yapıldı

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüzde bile verdiler! Süper Lig'de sezonun ilk şampiyonluk tahmini yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Elibol: Biraz iddialı olacak ama İcardi ve Muslera dan biri gitmediği sürece Galatasaray şampiyon olur. 11 5 Yanıtla
  • Murat Çoker: Hahahah oran veriyorum ( mayista gs sampiyon olur %100) 8 4 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Türk futbolu!! Poliana ile başlıyor hayalet avcıları ile bitiyor. Türkiye’de şampiyonluklar “mücadele” ile değil “müdahale” ile kazanılıyor. O yüzden hesap tutmaz. Kim daha çok müdahale gücüne sahipse o şampiyon olur veya kümede kalır 3 5 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI: Hep aynı terane şikebahçe Ağustos tan Aralık ayına kadar her yıl şampuan ilan ediliyor.Sonra ne mi oluyor ? pençe atma aslanım kükresende yeter oluyor. 0 0 Yanıtla

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