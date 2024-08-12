Yüzde bile verdiler! Süper Lig\'de sezonun ilk şampiyonluk tahmini yapıldı

Mustafa POLAT:

Türk futbolu!! Poliana ile başlıyor hayalet avcıları ile bitiyor. Türkiye’de şampiyonluklar “mücadele” ile değil “müdahale” ile kazanılıyor. O yüzden hesap tutmaz. Kim daha çok müdahale gücüne sahipse o şampiyon olur veya kümede kalır